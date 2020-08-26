「很難加發三倍券！」財長蘇建榮：不能要我一邊降稅　一邊要補助

▲財政部長蘇建榮。（圖／記者湯興漢攝）

記者吳靜君、李錦奇／台北報導

近期工商團體再提出振興經濟需求，其中包含建議政府「再發5000元」的振興三倍券，以及建議政府「降營所稅」；對此，財政部長蘇建榮接受《ETtoday新聞雲》專訪時，明確回應今年政府已經舉債4438億元，是十年以來最高的舉債額度，「目前看來，很難再舉債加發三倍券」、「不能一邊要求我減稅、一邊要我舉債」。

蘇建榮直言，政院已經提出紓困3.0，目前送至立院審特別預算中，從預算來看「應該差不多了」。

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蘇建榮表示，因應新冠肺炎（COVID-19）以及追加特別預算包含紓困3.0，財政部今年舉債大約是4438億元，是近十年以來最高、加上今年的稅收有可能會短徵1200、1300億元，所以不論是再發5000元的振興三倍券、或者是1000元的振興三倍券，都需要特別預算，對政府都是極大的負擔。

蘇建榮表示，目前我國的債務占GDP的比率從29.7%提升到31.3%，但是相較於其他的國家的預算幅度仍遠大於台灣；過去的稅收高於預算數有陸續還債，所以目前舉債情況適度因應疫情的需求。

▲財政部長蘇建榮。（圖／記者湯興漢攝）

企業喊降營所稅 財長：不能債留下一代

企業所提出的營所稅調降，蘇建榮也表示，2018年營所稅率才從17%提高到20%，除了香港、新加坡的城市國家約17%之外，相較韓國的25%還有地方所得稅、日本也是相同、亞洲鄰近國家紐西蘭、澳洲、泰國與馬來西亞都是比台灣還高。

蘇建榮說，企業希望減稅，政府支出也要整體考量，加上現在有生技醫藥發展條例、中小企業發展條例等也有減稅措施鼓勵企業研究發展，所以雖然臺灣的名目稅率是20%，但是實質的有效稅率僅13%到14%，包含營業稅與營所稅，整體稅負的負擔並不會太大。

蘇建榮表示，政府調整稅率還是要以整體的角度、配合經濟發展的需求，以及國際的比較來看，「我們也不能夠太鬆」，像是過去獎勵投資條例、促進產業升級條例實施都是10年、20年，政府的損失也高達千億元，但是當時的民間投資也未大幅的提升。而因應中美貿易戰、新興科技的發展，政府也推出產創條例，鼓勵企業投資智慧機械和5G，以及研究發展，讓企業可以產業升級並且提升國際競爭力。

蘇建榮說「企業有機會就會發聲，但是我身為財政部長就是要整體考量，不能夠債留給下一代」。

財長點名彰化縣 新房子還是用20年前的標準

至於年輕人關心的議題，像是貨物稅減免以及囤房稅等，蘇建榮表示，汽機車減徵貨物稅，汽車最高5萬元、機車最高4000元，擬延長5年，預計將在8月底預告完成；至於立法委員關注的議題，甚至希望可以擴及首購族買機車也可以減貨物稅，目前還是維持原（預告）的方向進行。

囤房稅的部分，蘇建榮表示，外界有聲音希望可以調高稅率，但如果稅基砍半，結果仍會沒用。且看韓國實施的囤房稅第二房、第三房課高額的稅率，不僅沒有讓房價下跌，提高的稅額反而反映到租金，導致無殼蝸牛更租不起房子、更為痛苦。

蘇建榮表示，現行房屋稅制已經適度考慮到囤房的效果，最高可以到3.6%，如果不妥的話，地方政府仍可再加，重點是新蓋的房子要用新的標準去評定現值、不能用1、20年前的標準去認定現值，尤其是彰化縣，長年都沒有調整現值，如果地方財政考核不佳的話，是會影響補助款的。

境外資金專法進入第2年稅率提高到10% 仍有88億元資金申請匯回

為了鼓勵台商的資金回台投資，財政部也推出《境外資金匯回管理運用及課稅條例》第一年最優稅率為8%若實質投資的話可以降到4%；但是今年的8月15日已經進入第二年，稅率調升為10%、實質投資則增加為5%，外界預期，第二年的恐怕不如第一年的2166億元這麼高。

不過，從8月15日以來，短短不到數天，仍有台商繼續申請匯回88億元，成效不輸第一年。蘇建榮表示，雖然第二年的稅率10%，但相較於原本的20%仍然相當優惠、有吸引力；另外，台商也有回台投資的需求，像是廣達把產能移回台灣，上下供應鏈也會隨之回台，目前優惠稅率的第二年，還有11個半月才到期，台商將資金回台的成效還仍值得觀察。