金融三業上半年賺3376億　唯一衰退銀行業年減逾1成

▲根據統計，金融三業今年上半年稅前盈餘達3,376.59億元，較去年同期減少2.4%。（圖／記者周宸亘攝）

記者紀佳妘／台北報導

金管會今（26）日公布金融業獲利表現，銀行業、證券期貨業、保險業累計今年上半年稅前盈餘達3,376.59億元，較去年同期減少2.4%，其中銀行業受到金融資產評價縮減影響，獲利衰退逾1成，也是金融三業中唯一呈現衰退者。

根據金管會統計，銀行業今年1至6月稅前盈餘達1,932.2億元，較去年同期的2,192.1億元，衰退11.9%。金管會銀行局副局長黃光熙表示，主要是今年新冠肺炎疫情關係，衝擊整體經濟環境，使得資本市場震盪，金融資產評價及處分利益縮減，連帶影響上半年銀行業獲利表現。

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統計也指出，證券期貨業今年前6月稅前盈餘為264.9億元，較去年同期的260.25億元，成長1.59%，其中證券商賺185.9億元，年減4.87%，證期局副局長蔡麗玲指出，上半年台股呈現大跌態勢，使得有家券商自營部位出現大幅虧損，不過整體經紀和承銷業務則呈現成長。據了解，由於權證避險不及，華南永昌證虧損47億元，拖累整體券商獲利。

至於期貨業部分，上半年賺29.29億元，較去年同期成長28.24%，主要是今年前6月經紀交易量較去年同期增加帶動；投信業上半年也賺49.31億元，較去年同期成長17.1%，也因資產規模管理增加所致。

另在保險業方面，今年累計上半年稅前獲利達1,180億元，較去年同期成長6.4%，其中壽險賺1,101億元、產險賺79億元，分別較去年同期增加18.8%、衰退3.7%；保險局副局長張玉煇分析，主要受惠於金融資產已實現獲利增加，帶動獲利攀升。