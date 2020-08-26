驚悚！窗中映出「上吊男鄰居」　他嚇瘋報警意外扯出3屍詭案

▲一名男子意外透過窗戶看見鄰居上吊。（示意圖／取自免費圖庫Pexels）



記者王佩翊／編譯

日本愛知縣豐橋市25日發生一起人倫悲劇，一名男性偶然經過鄰居家門口時，卻透過對方玄關窗戶看見屋內有一人上吊，嚇得他趕緊報警處理。警方到場破門而入後，卻在這名上吊男子的腳邊發現另外2具屍體，疑似為男子的父母親，3人皆已死亡多日。警方初步排除他殺可能，懷疑3人應該是同歸於盡。

根據《東海電視》報導，23歲的目擊民眾25日下午5時左右向119通報，「從玄關的玻璃窗看到有人上吊！」警消人員獲報後隨即到場處理。警方破門後，除了在現場發現一名上吊男子外，還在男子的腳邊發現另外2具屍體。

根據警方表示，上吊自殺的男子年約30歲至40歲，而在他身旁，倒在地上的一對男女目測約為60歲至70歲，警方到場時3人皆已明顯死亡。警方初步推測，倒在地上的2名男女為上吊男子的父母，兩人身上並沒有明顯外傷，衣著完整，且房內並無打鬥痕跡，因此暫時排除他殺可能。此外，包含上吊男子在內的3人被發現時已經死亡多日。

據悉，死亡的夫妻檔與兒子平時同住在案發的民宅內，目前警方仍在確認三人的確切身分，懷疑3人應是同歸於盡，並持續深入調查詳細案發過程。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您，請給自己機會：

自殺防治諮詢安心專線：0800-788995；生命線協談專線：1995



►減油80%！鍋寶數位健康氣炸鍋只要2,890