影／華映股東自救會「一人一信」向蔡英文陳情　　再赴監察院請陳菊幫忙

記者姚惠茹／台北報導

大同（2371）旗下面板廠華映的23萬小股東組成自救會，今（26）日前往總統府抗議，並發起一人一信要向總統蔡英文陳情，隨後再赴監察院，由華映股東自救會執行長孫金清遞交陳情書，請院長陳菊嚴格把關主管機關深入追查大同掏空華映一案。

▲華映股東自救會一人一信求總統。（圖／記者屠惠剛攝）

請繼續往下閱讀...

孫金清表示，這次是華映股東自救會第8次號召陳情抗議，雖然已經成功將華映母公司大同的管理階層起訴，但還是發起一人一信向總統蔡英文陳情，並希望監察院長陳菊可以監督主管機關嚴格把關，不要再讓大同董事長林郭文艷賤賣華映資產。

▲華映股東自救會執行長孫金清（前右）。（圖／記者屠惠剛攝）

孫金清指出，大同董事長林郭文艷被控隱匿華映在大陸取得閩東電機經營權，再更名華映科技借殼上市，簽下19項不平等承諾，導致投資人難判斷風險，台北地檢署昨依違反證交法財報不實罪，起訴林蔚山夫婦共五人，最重可處10年徒刑，這些都是初步的陳抗結果。

孫金清說明，華映2018年12月宣布破產，母公司大同今年6月23日竟代子公司華映在109年股東常會，擅以公司法第175條，針對108年度虧損撥補承認案、108年度營業報告書及財務報表承認案等，兩項重要決議事項作出假決議，7月31日召集第二次股東常會。

▲華映股東自救會一人一信求總統。（圖／記者屠惠剛攝）

孫金清補充，第二次股東常會再次強行通過不合理的決議，直接非法保留106年的財報，再到107年的財報未揭露虧損事實，沒想到108年的財報，直接撥補負債910億，再用假決議的方式強行通過，因此華映的小股東們，抵死不從決心奮戰到底，希望總統蔡英文能出面協助主持公道。

孫金清強調，華映股東自救會這次的陳情抗議，主要的訴求就是希望籲請金管會阻止華映賤賣廠房，並且重估鑑價華映楊梅廠與龍潭廠的資產，同時做到立即透明揭露，千萬不要讓華映的資產被賣光。

▲華映股東自救會前往總統府陳情抗議。（圖／記者屠惠剛攝）