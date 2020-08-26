王永慶超節省　王雪紅姊弟想換車還要「設計」叔叔王永在

▲「經營之神」王永慶訂下嚴格的零用錢領取制度，為了讓孩子了解每分錢都是辛苦獲得，以家書換零用錢，成為外界津津樂道的故事，而么子王文祥接受本刊專訪，話匣子一開自曝當年以500美元換取5,000美元的不為人知故事。（圖／鏡週刊）

圖文／鏡週刊

現年55歲的王文祥，9歲那年隨著母親王楊嬌定居美國，隨行親人還有相差6歲的三姊王雪紅，他透露2人姊弟關係極佳。王雪紅照顧弟弟無微不至，王文祥全都放在心裡，至今仍堅持使用HTC手機。

王文祥在專訪過程，透露王雪紅時常以越洋電話關心他，為了14年官司還親自飛往美國關切，更爆料當年兩人同在加州求學，為了舊車換新車，如何精心「設計」叔叔王永在的往事。

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「那時她花500美元買下二手車，這輛車老是溫度過高、引擎冒煙，煞車還會發出聲音，聽到叔叔（王永在）要來，三姊自告奮勇帶我去接機，由於舊金山路陡，車子上下坡一直發出咔咔咔、吱吱吱的聲音，在高速公路又冒煙，嚇得坐後座的叔叔直冒冷汗，回台後立刻拜託父親趕緊寄錢給我們買車，不然太危險。不久，父親果然寄5000美元給三姊換新車。」王文祥邊說邊大笑。



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