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砸17萬買4台變頻冷氣！他曝「2年後慘況」褲子全濕了　網一面倒：根本沒裝好

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冷氣（圖／取自免費圖庫pakutaso）

▲原PO家的冷氣頻頻漏水。（示意圖／取自Pakutaso）

記者曾筠淇／綜合報導

夏日炎炎，舒適的溫度能讓人一夜好眠，因此不少民眾都會冷氣開整夜。一名網友2017年時，砸了17萬元購買4台分離式變頻冷氣，保固期到今年10月，然而自2019年開始，冷氣卻頻頻出狀況，不是冷氣不冷，就是瘋狂漏水，讓家人只能從美夢中驚醒，因此他就相當困擾，「過了保固期該怎麼辦呢？」

一名網友在「爆料公社」上發文表示，他在2017年10月時，透過連鎖電子產品專賣店安裝了4台知名品牌的分離式變頻冷氣，由於保固期達3年，因此今年10月就會到期。

請繼續往下閱讀...

不過，原PO就抱怨，從2019年開始，冷氣機就不斷漏水，除了天花板滿是水痕外，這個情況還導致愛犬患上皮膚病，而後更出現了「冷氣不冷」的慘況。由於漏水的情況實在太嚴重，所以家人總頻頻從睡夢中驚醒，小孩的褲子還因此整件濕透，讓原PO不禁直呼，「裝四台三台中獎，過了保固期該怎麼辦呢？」

原PO也透露，家裡先前都是使用小品牌的定頻冷氣，用了10年從沒漏過水，然而換了大廠牌後，反而狀況頻頻，「真心覺得很煩。」

不少網友看到貼文後，紛紛留言回應，「師傅安裝問題，水管堵住了」、「其實我不太重視品牌，我比較重視師傅的技術」、「排水沒裝好，結案」、「盡量不要找量販店」、「四台中三台絕對是安裝人員的問題」、「2年你有保樣過嗎？會漏水第一個月就會漏了，不會等到2年後」、「安裝問題，冷氣機沒毛病呀」。

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