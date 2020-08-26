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西南氣流逼近台灣　黃偉哲要求市府所屬做好防汛整備

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▲台南市長黃偉哲表示，目前為止沒有嚴重的積淹水，而因短時強降雨所淹的水，目前都已退去，但他仍提醒民眾留意。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市永康區、仁德區、善化區及南區強降雨，仁德區1小時最大75mm為最，均已超過現有道路側溝及雨水下水道箱涵防護標準。（圖／記者林悅攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市26日受西南氣流影響，氣象局凌晨2時15分發布豪雨特報，清晨開始即有間歇性大雨，黃偉哲市長提醒，目前西南氣流仍持續影響台南市，預計這波西南風影響會持續到周五，請市民提高警覺，並做好防汛工作，並已要求環保局、工務局、水利局及各區公所應主動加強巡檢道路側溝，如有阻塞情形應立即清除。

▲台南市長黃偉哲表示，目前為止沒有嚴重的積淹水，而因短時強降雨所淹的水，目前都已退去，但他仍提醒民眾留意。（圖／記者林悅翻攝，下同）

本次短時強降雨最大發生於永康區，10分鐘雨量達21.5mm；其次為仁德區，10分鐘雨量19mm、善化區及南區18.5mm。時雨量以仁德區1小時最大75mm為最，均已超過現有道路側溝及雨水下水道箱涵防護標準。

水利局說明，台南市26日受西南氣流通過影響，凌晨開始即有間歇性大雨發生。水利局於25日晚上8時即啟動三級開設，抽水站、抽水機操作人員亦隨即保持警戒，經統計有永康分洪站、海東D站等37座抽水站起抽、105台抽水機組啟動抽水、抽水量超過246.5萬噸，並同步通知環保局及各區公所針對易淹水側溝等加強巡檢，如有樹葉或雜物阻塞，即立即清除，避免阻礙水流；警察局也協助針對車行地下道部分積水較深部份協助辦理封閉。

▲台南市長黃偉哲表示，目前為止沒有嚴重的積淹水，而因短時強降雨所淹的水，目前都已退去，但他仍提醒民眾留意。（圖／記者林悅翻攝，下同）

水利局表示，本次短延時強降雨事件，截至上午8時30分，總計積淹水通報案件計有18處，主要分布於仁德區及南區等區，包含仁德區保安路一段台鐵涵洞、中正路一段、喜樹路…等，造成部分道路有積淹水災情傳出，於雨勢轉小後，積水除仁德區部分地區尚有道路積水約20公分外，目前車輛尚可通行，其餘地區上午8時左右大多已消退，請駕駛朋友行經時仍需多加留意。

依據氣象資料顯示，受到颱風尾影響26天開始到周五之前將很容易下大雨，明後兩天還是類似的不穩定天氣，提醒市民朋友要提高警覺及早因應準備，低窪地區慎防排水不良。

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