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半夜卡滑水道身亡「無人知」　死者身分曝光！家屬痛批網友冷血

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▲▼31歲的瑞安．凱利（Ryan Kelly）於滑水道支撐鐵條中受困，意外身亡。（圖／翻攝自GoFundMe／Emily Erickson）

▲31歲的凱利（Ryan Kelly）受困於滑水道下方支撐用的鐵柱中，意外身亡。（圖／翻攝自GoFundMe／Emily Erickson）

記者張寧倢／綜合報導

美國亞利桑那州一名男子日前被發現卡在滑水道支撐管中動彈不得，相關單位連夜搜救後仍然不幸身亡。警方起先認定該名男子為無家可歸之人，經調查才確認男子身分。家屬得知死訊出面反駁，並表示後續將積極查明死亡真相。

據英國《每日鏡報》報導，31歲的美國男子凱利（Ryan Kelly）17日午夜在斯科茨代爾（Scottsdale）的水上樂園，受困於支撐滑水道的空心鋼柱裡動彈不得。路過的巡邏員警聽見他嗚咽般的求救聲，才驚覺有異。不料，因搜救難度實在太高，直至上午7點拆解完滑水道上方結構，成功將凱利從鋼柱拉出時，他早已不幸身亡。

▲▼滑水道。（圖／取自免費圖庫pixabay）

▲滑水道。（示意圖，非事發現場／取自免費圖庫pixabay）

起初，警方無法確認死者身分，認為該名男子可能是無家可歸，然而凱利的姐姐亞當斯（Dayne Adams）日前跳出來，向《鏡報》投書否認這項傳言，她說：「凱利的Facebook個人頁面上顯示，他已婚，住在鳳凰城的郊區。」並且告訴媒體，家人們聽聞噩耗十分悲傷之餘，網友們的惡意留言，對家屬來說更是二度打擊。

事件發生後，凱利的家人飽受社群軟體上各種殘忍的評論與惡意嘲諷所苦，父親史蒂夫（Steve）甚至在臉書上主動回應一位網友的攻擊：「非常冷酷無情的留言，這關乎人命。」他也表示，將會試著找出事發原因以及兒子究竟是如何爬進滑水道鋼柱的？

消息一出，凱利的兒時好友埃里克森（Emily Erickson）在群眾集資平台GoFundMe發起募款，來協助家屬籌措喪禮費用。並在頁面上寫下：「瑞安31歲這年離開了這個世界，但永遠不會離開我們的心。他很貼心、善良、充滿生命力。我們愛你，想念你，瑞安。」

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