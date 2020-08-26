市場快速變動　鎖定目標到期基金掌收益

▲投信預期資金將流向新興市場債。（圖／pixabay）

記者陳心怡／台北報導

近來外在紛擾事件頻傳，短期內市場資金輪動快速，但在低利環境下，投資人仍將持續尋找收益，保德信投信預期市場資金將會流向收益率佳的新興市場債，尤其是目標到期債相對其他更具吸引力，主要是因投資人於持有期間，如果未有違約狀況，並無須擔憂市場變化。



保德信四年到期新興市場基礎建設債券基金經理人許豑勻表示，以美國為首的Fed的主要央行政策極為鴿派，且Fed更宣示在可見的未來將維持寬鬆零利率政策，市場也持續期待新的財政政策到來，風險性資產將續揚，而新興債信用利差未來仍將有許多收斂空間。



許豑勻指出，在COVID-19後，出現前所未見寬鬆政策將刺激景氣復甦，且當市場適應寬鬆新常態後，充沛的流動性將支持經濟復甦，因此預期新興國家企業體質將持續好轉，料債券違約率將維持低檔。儘管今年以新興美元債仍呈現外流，但相較之下新興企業債近來回復速度較快，主要係反映發債企業結構性體質較佳的因素，隨著債券價格持續回升，預估先前外流的資金將會率先回補。



但市場不確定因素猶存，新冠肺炎仍有二次爆發可能，年底美國又有總統大選，加上美中關係持續惡化，許豑勻指表示，目標到期基金將可提高投資人安全感，主要係因投資策略回歸到最單純的債券投資本質，其進場時的到期殖利率可以作為投資人基金收益目標，且投資期間鎖定後無需擔憂追高殺低的交易風險，唯投資人須留意投資標的應選擇違約率低之高品質收益債券。



鑒於目標到期債券基金投資優勢明確，也備受市場投資人喜愛，根據投信投顧公會統計，自今年以來成立共同基金共有42檔，其中目標到期債券就有15檔佔最大宗，在快速變動的市場下，目標到期債為投資人最愛的投資標的。