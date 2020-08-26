女學生在家視訊上課突然闖入搶匪　同學線上目睹她被綑綁恐怖過程

Insólitos - Aluna de 15 anos atacada e sequestrada por ladrão durante aula via Zoom https://t.co/uzrSxJN40H — Correio da Manhã (@cmjornal) August 25, 2020

記者李振慧／綜合報導

墨西哥一名女學生在家使用視訊上課時，被一名突然闖入的搶匪摀住了嘴，整個人慘被綁在椅子上無法動彈，恐怖的過程全被其他同學在線上目睹，幸好有同學幫忙報案，然而警方抵達現場時搶匪早已逃走。

事件發生在墨西哥杜蘭戈市(Durango City)，女學生阿爾達瑪(Ariana Sofia Hernandez Aldama)當時正在家中使用Zoom軟體視訊上課，結果卻遭到襲擊者闖入家中搶劫。

影片中可看到，阿爾達瑪嘴被摀住、身體也被綁在椅子上，一旁有一名戴著棒球帽的搶匪正在四處尋找財物，由於電腦鏡頭的位置較低，所以無法看到搶匪容貌。搶匪後來在房內順利找到車鑰匙，後來便開走阿爾達瑪的車離開。

市公安局局長布拉喬(Antonio Bracho)表示，接到在網路上目睹影片的同學報案後，警方人員雖然立即趕到受害人家中，然而搶匪早已逃逸無蹤，受害人因為精神受到創傷已提供社工人員給予諮詢服務，目前已掌握到搶匪身分，正在尋找他的下落。

▼同學線上目睹女學生被搶劫過程。（圖／示意圖／達志影像）

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