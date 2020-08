加州野火較去年嚴重25倍！　消防局長：我們生活在「大火時代」

▲加州遭遇20年來最嚴重的野火浩劫,無數房屋與森林短短一個月內都被燒毀。(圖/路透)

實習記者湯子暘/綜合報導

加州大火至今為止已經燒毀超過5600平方公里的土地,造成7人死亡。州長紐森(Gavin Christopher Newsom)在新聞發布會上特別表示,今年的大火災情較去年嚴重25倍。所幸北加州的消防員在25日宣布,終於控制了一些野火,並開始取消一些地區的撤離命令。加州已經連續四年發生大火災。今年大火產生的霧霾壟罩了灣區800萬人,讓加州空氣狀況甚至要比北京或新德里還差4倍。

索瑪諾縣警長馬克·埃塞克(Mark Essick)說,位於舊金山以北的那場LNU閃電複合大火摧毀至少927棟房屋與建物,「當撤離命令取消後,隨著損害評估持續進行,有些人將會明白,他們的家已經不復存在。」

加州消防局局長傑克·赫斯(Jake Hess)則在24日對記者表示,「我們基本上生活在『超級大火時代』,災難性的火災每年都在『突破自我』。」

