加州野火較去年嚴重25倍！　消防局長：我們生活在「大火時代」

▲加州遭遇20年來最嚴重的野火浩劫，無數房屋與森林短短一個月內都被燒毀。（圖／路透）

實習記者湯子暘／綜合報導

加州大火至今為止已經燒毀超過5600平方公里的土地，造成7人死亡。州長紐森（Gavin Christopher Newsom）在新聞發布會上特別表示，今年的大火災情較去年嚴重25倍。所幸北加州的消防員在25日宣布，終於控制了一些野火，並開始取消一些地區的撤離命令。加州已經連續四年發生大火災。今年大火產生的霧霾壟罩了灣區800萬人，讓加州空氣狀況甚至要比北京或新德里還差4倍。

索瑪諾縣警長馬克·埃塞克（Mark Essick）說，位於舊金山以北的那場LNU閃電複合大火摧毀至少927棟房屋與建物，「當撤離命令取消後，隨著損害評估持續進行，有些人將會明白，他們的家已經不復存在。」

加州消防局局長傑克·赫斯（Jake Hess）則在24日對記者表示，「我們基本上生活在『超級大火時代』，災難性的火災每年都在『突破自我』。」

Wow! Check out how low the second plane is flying -- viewer Jason Smith lives in Pine Canyon near where the River Fire is burning and took this video. pic.twitter.com/w7ztXarNFc — Caitlin Conrad (@CaitlinKSBW) August 17, 2020

儘管一些地區取消了撤離命令，大火仍然相當活躍。其中最大的火災群是SCU閃電綜合大火，是加州歷史上第二大的火遭群，面積達1472平方公里，遍及矽谷以東七個縣的部分地區。其他仍受大火威脅的地區包括南部的薩利納斯山谷（Salinas Valley）和北部的葡萄酒產地納帕（Napa）和索諾瑪縣（Sonoma Counties）。

加州最高衛生局官員馬克（Mark Ghaly）仍建議民眾聽從政府撤離指令，「我們告訴過許多人，他們擔心自己暴露在新冠肺炎的風險下，不願意離開房子，但離開其實比留下來更安全。」

儘管加州的環境已經適應了野火的存在，但全球暖化卻讓野火能夠更頻繁的現身。最近發生的大火其實並不多見，因為加州野火高峰季節通常是在秋天，會由秋季強大的海風引發大火，而非這次的高溫或閃電所引發。

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