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川普身後的男人！潘斯確定提名副手　私生活「沒老婆就不行」竟是癡情漢

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▲美國副總統潘斯（Mike Pence）。（圖／達志影像／美聯社）

▲美國副總統潘斯（Mike Pence）。（圖／達志影像／美聯社）

記者陳亭伃／綜合報導

美國總統川普自2016年上任以來，屢屢在各種場合出現「驚人話語」，其行事作風也讓許多幕僚無法理解，在大選之際，被川普「來來去去」的政府官員也不少。然而在他背後的「男人」–副總統潘斯（Mike Pence）彷彿就像是川普的救命繩索，無論大風大浪，潘斯對於川普的維護都緊緊的扣著。

根據《BBC》報導，潘斯過去在川普身邊，從未對於川普的言論有過批評，他曾形容過自己「是一個基督徒、保守派、共和黨人」，而在成為川普的得力助手過程中，只秉持一個想法就是「效忠總統、捍衛他的政策」，來協助提高總統的公眾忠誠度。

在飽受輿論攻擊的川普身旁工作，潘斯相對謹慎，避免再添亂，數度對於媒體發問「川普的行為」，他都保持正面肯定與支持，而這樣的副手反倒減緩川普的輿論增加速度。而潘斯的私人生活也讓人相當關注，在政界中有許多花花世界的應酬，但對於潘斯而言，只要「妻子不在場」，那麼他就不會與女性一起吃飯或參加酒局。

潘斯的政治生涯中，2013～2017年擔任了印第安納州州長，過去還有眾議員的從政經驗，他的「反墮胎政策」讓他得到保守派支持者的愛戴，也是這樣的立場，讓他在川普陣營中大大被加分。

就在川普的連任之路僅剩2個多月的時間中，外界認為此番川普再度提名潘斯作為副手，是延續兩人搭配的默契之路直至競選當天，而一舉一動都將備受矚目。

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