母女半夜溜出門「翻垃圾」　4年挖出百萬戰利品！網驚呆

▲美國這對母女培養出半夜外出「翻垃圾」的興趣，這一翻就翻了4年，翻出了價值百萬的物品。（圖／翻攝推特）

圖、文／CTWANT

翻撿垃圾一般給人的通俗印象，多半是貧困者的勞動工作，但美國佛羅里達州的這對母女卻很不同！她們常常半夜相約翻找垃圾桶「尋寶」，專忙去找被人遺棄，但還具有使用價值的物品，並拍成影片上網分享，她們這一翻，就翻找了4年，總價值竟高達3.6萬美元（約新台幣105萬元）。

根據《地鐵報》報導，今年68歲的母親安娜（Ana Ortiz）和39歲女兒塔瑪拉（Tamara Benavente），母女倆都有穩定的工作，不過在2016年，兩人因為在YouTube上看到一則廣告後，突然對翻找垃圾這件事產生了興趣。而她們在某次深夜所展開的第一次「翻垃圾活動」，就翻找到一個鐵製燈籠和一件全新的外套，讓她們一翻上癮，把翻找垃圾桶當成深夜的有趣「尋寶」活動。

報導中提到，這對母女每次出門「翻垃圾」，都會先用google地圖所訂今天的翻找方向，然後每周抽出一天深夜時段執行，原本她們還會擔心，自己的舉動會被路人投以異樣眼光，但她們翻找垃圾「翻出了興趣」，找到的寶物越來越多，母女倆也因為有了「翻垃圾」這件共同的嗜好，修補了原本有些淡泊的母女感情。

▲美國這對母女培養出半夜外出「翻垃圾」的興趣，這一翻就翻了4年，翻出了價值百萬的物品。（圖／翻攝推特）

由於翻找垃圾「翻」出了成就感與戰績，塔瑪拉和安娜便在2018年建立了一個YouTube頻道，記錄她們的翻找垃圾尋寶過程，與分享戰利品。截至目前為止，她們發現了價值400美元（約新台幣1.1萬元）的Kilner玻璃罐、4箱巴諾書店和諾布爾書店的書，價值多達1000美元（約新台幣2.9萬元）。這4年多來所翻出的垃圾價值，折合台幣超過百萬元。

塔瑪拉說，她們一開始翻垃圾，只會翻自己需要或想要的東西，後來翻到最後，也會把還能使用的東西帶回去，捐給慈善機構，希望把還可以用的物品，送到真正需要人手中。而她們透過翻垃圾運動，也希望提醒世人應改變「用完就扔」的習慣，才不會造成資源沒有必要的浪費。

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