上課被通知中獎成「億萬富婆」　女大生直接哭出來：希望能快點下課

▲示意圖。（圖／unsplash）

圖、文／CTWANT

許多人購買彩券是為了讓自己有個一夕致富的機會，若某天您真的中了頭獎，會有什麼反應呢？一名就讀阿德萊德大學（The University of Adelaide）的20歲澳洲女大生，在上課時突然收到一封樂透公司寄來的訊息，告知她中了480萬澳幣（約台幣1億元）的大獎，讓她激動的當場在課堂上哭了出來。

根據《7news》報導，這名女大生表示，自己當時正在上課，發現有訊息通知中獎，本以為只是小額中獎，沒想到當她登入自己的帳號查看時，才發現自己中了480萬澳幣（約台幣1億元），瞬間晉升億萬富婆行列，讓她當場哭出來。

女大生表示，「我不斷的看著手錶，希望能快一點下課，我才能回覆樂透公司。」樂透公司說明，關於女大生中獎的款項，未來將以每個月2萬澳幣（約台幣43萬元），共分為20年的方式給予得獎者；談到獎金的運用，女大生則說，「突然得到這麼大筆的財富，一下子還不清楚該如何使用，但我還是會先唸完大學，之後想幫媽媽和自己各買一間房。」另外，這名女大生也興奮地提到，若新冠肺炎疫情狀況好轉，自己也想到澳洲各處或者海外國家旅行，看看這個世界的美好。

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