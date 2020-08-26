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南韓疫情嚴峻！單日確診破320例...病毒從教會擴散　電視台與校園皆淪陷

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▲▼南韓首都圈持續傳出群聚感染疫情，首爾商圈顯得空蕩蕩。（圖／路透社）

▲南韓首都圈持續傳出群聚感染疫情，首爾商圈顯得空蕩蕩。（圖／路透社）

記者羅翊宬／綜合外電報導

南韓新冠肺炎（COVID-19）單日新增病例連續2天維持200多人規模後，今（26）日又突破300例大關！根據南韓防疫當局統計，26日上午10時共通報320名新增病例，其中13例為境外移入，其餘307例為境內感染，共累計18265例確診、312例死亡。

位於首爾市城北區的「愛第一教會」（사랑제일교회）與15日首爾光化門示威集會活動不斷傳出大批確診者，且由於信徒與集會參加者多來自全國各地，疫情早從首都圈擴及至全國17個行政區（特別市、自治特別市、道之規模），其中受感染的接觸者包括駐守現場的警察、來自22處醫療院所與托兒所等。從14日起，南韓全境的單日確診病例便連續13天維持在3位數，至今已累計共3495例。

綜合《韓聯社》、《News1》，對於病例數仍以一定數度成長，包括外交部、電視台SBS總部皆已淪陷，南韓政府仍決議目前暫不採取提升「社交距離防疫」至第3階段之措施。中央事故收拾本部防疫總括班長尹泰鎬（윤태호，音譯）在26日的記者會上表示，對於是否提升防疫措施等級，目前仍處於討論階段，雖單日確診病例又在25日突破300人大關，仍須待觀察。

▲▼南韓全羅南道和順郡，大批學生與教師在車內等待篩檢。（圖／達志影像）

▲南韓全羅南道和順郡，大批學生與教師在車內等待篩檢。（圖／達志影像）

從新增感染者所分佈的地區來看，首都圈地區高達229例（首爾佔110例、京畿道佔92例、仁川佔27例）；江原道佔18例；忠清南道與全羅南道各佔12例；光州、大田、全羅北道各佔7例；慶尚南道佔5例、釜山佔4例；大邱、蔚山、濟州島各佔2例。

截至25日中午12時，「愛第一教會」累計915例，其中已傳播至其他宗教場所、職場、醫療院所、托兒所等22處地點；參與15日光化門示威集會者增至193人感染；京畿道龍仁市京畿道龍仁市「我們第一教會」（우리제일교회）累計183例；京畿道坡州市星巴克野塘店增至66人感染；首爾市冠岳區推銷業「無限九集團」（무한그룹）累計44人感染；仁川市富平區「加利利長老教會」（갈릴리장로교회）激增至共41名牧師與信徒感染。

而首爾市新增2宗群聚感染案例，分別是恩平區美容院「Heeokog」（헤어콕）累計9人確診，九老區公寓大樓則傳出5人確診。

▲▼首爾一所小學傳出確診案例。（圖／路透社）

▲首爾一所小學傳出確診案例。（圖／路透社）

另外，位於忠清南道天安市的順天鄉大學醫院附設之天安分院已傳出17人感染；位於江原道原州市的原州工業高中、三育國小各傳出1名學生確診，共累計16例。

位於首爾市楊川區木洞的電視台SBS總部5樓，傳出下游業者職員確診；中央大學首爾校區傳出1人確診；首爾KT電信公司西大門支社傳出1名職員確診。

針對疫情持續擴散，南韓教育部26日表示，全國12個市與道中，約有6840所各級學校宣布實施遠距線上教學。

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