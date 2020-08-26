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日本擬全面取消「口罩禁售令」！網友傻眼嗆：政府太天真

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▲▼日本民眾排隊購買口罩。（圖／路透）

▲日本民眾排隊購買口罩。（圖／路透）

記者王佩翊／編譯

有鑑於新冠肺炎疫情急速擴大，日本政府3月緊急修改《國民生活安定緊急措置法》，禁止民眾私自轉售口罩，並於5月將消毒用酒精追加列入禁止轉售的對象。不過安倍政府近日卻認為，目前國內產量已足夠供給市場，因此有意在29日解除相關禁令。消息傳出後，隨即引發網友批評。網友認為，「第二波疫情已經爆發了，為什麼還要解禁」、「這樣不就又會發生囤貨的情況嗎」等，更有人直批政府「太天真」。

根據《朝日新聞》報導，日本內閣府的消費者委員會20日透露，經過內部會議討論，認為目前的情況已經足以解除禁止轉售口罩與酒精的禁令，因此將於本週修訂相關法案，並從29日起正式解除相關規定。雖然有部分人士擔憂，日本現今邁入第二波疫情，恐將再度陷入缺貨危機，但政府卻認為，國內的口罩與酒精產量增加，足以提供穩定的貨量給市場，因此才會決定解禁。

▲▼ 新冠肺炎,日本,東京,口罩,社交距離。（圖／路透）

▲日本民眾排隊時保持社交距離。（圖／路透）

根據日本政府說明，疫情爆發前，日本每個月的口罩產量為4.4億片，然而由於國內產量與進口量的增加，口罩供給量在6月已經增加至8億片，8月更有望來到10億片。另一方面，酒精消毒液在5月到7月期間，產量已經提升到往年的6倍，光是在日本國內每個月就能生產600萬公升，因此經濟產業省的相關人士也表示，「現今的產量足以應付國內市場。」

據悉，在內閣府消費者委員會的會議中，有委員提出疑問表示，目前各國都實施口罩令，「如果疫情突然惡化，是否也能保證一定的進口量？」但是消費者委員會達成共識認為，現在已經不需要政府的強制措施（禁止轉售），因此一致認同解禁。

然而消息一出，卻引發網友撻伐，網友紛紛表示，「為什麼要解禁？現在更應該做的不是新增禁止轉售的項目嗎」、「政府也太天真了吧，現在是夏天，需求量才會降低，等到冬天疫情再度爆發，春天出現花粉症，到時候口罩的需求又會增加了」、「消費者委員會的人都不用自己排隊去買口罩或酒精吧」等。

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