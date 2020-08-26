兒子慘遭開7槍！非裔男家人眼前趴地　老父淚喊：我兒子命也是命

文／中央社

美國非裔男子布雷克（Jacob Blake）在威斯康辛州基諾沙市遭警開7槍半身不遂，他的家人今天聲淚俱下嘆兒子的命未獲重視，也呼籲市民停止暴力抗議。

老布雷克（Jacob Blake Sr.）在記者會上崩潰地說：「他們對我的兒子開了7槍，7槍！好像他的命就不是命。我的兒子很重要，他是人，他的命也是命。」

路透社報導，29歲的布雷克23日遭警察以近距離開了7槍之後，當地今天進入第3晚暴動，州與地方層級的官員均嚴陣以待。

威州州長艾佛斯（Tony Evers）今天稍早宣布進入緊急狀態，並說將派出更多國民兵以防有更多人打劫、縱火，還說一晚下來有不少公共建築與商家遭到破壞。

律師團隊說，布雷克腰部以下可能會永久癱瘓，胃部有個洞，腎臟與肝臟受損，整個結腸與小腸都必須移除。

布雷克的母親傑克森（Julia Jackson）今天呼籲大家團結，說她在為警察禱告，並對基諾沙市受到的破壞感到失望。

傑克森說：「這並不反映我兒子或我家人的想法。如果雅各（Jacob，布雷克名）知道事情演變成這樣、還發生暴力與各種破壞事件，他會非常失落。」

代表布雷克家族的民權律師克魯普（Ben Crump）說，布雷克看到兩名女性爭吵，試圖勸架期間遭警近距離開槍。律師說，開槍的警察僅一人，扳機扣了7次，有4槍打中布雷克。

鄰居拍到的影像顯示，布雷克走到他休旅車駕駛座車門，背後有兩名警察拿槍指著他，當他打開車門、彎身進入車內時，其中一名警察拉著他的上衣並連開7槍。

警方沒有解釋為何要對布雷克開槍。

威斯康辛州司法部門正在調查事件始末，迄今未公布相關細節。基諾沙警方則是改請州政府調查人員回答所有問題。