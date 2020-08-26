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才開一角腐臭味爆棚！她拍抖音「撿海邊行李箱」　以為發大財…竟是2具凹折屍

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▲▼網紅拍抖音竟發現詭異行李箱。（圖／翻攝自@ughhenry）

▲網紅拍抖音竟發現詭異行李箱。（圖／翻攝自@ughhenry）

記者陳亭伃／綜合報導

抖音盛行之際，不少影音部落客為了提高觀看，都會到許多人煙稀少的秘境，日前西雅圖一名拍攝抖音的網紅在西雅圖碼頭附近拍片，卻意外發現一個可疑的黑色行李箱，載浮載沉的卡在岩石縫隙中，原以為可能是鈔票，未料才一打開一部分，箱內竟傳出陣陣恐怖惡臭，讓她們連忙通知警方。

根據英國《太陽報》報導，2個拍攝抖音的少女，當時在西雅圖碼頭附近拍片，意外發現了一個黑色行李箱，兩人還開玩笑表示：「裡面搞不好裝的是錢」，於是決定將行李箱拉上岸開箱。其中一名少女準備接進行李箱時，卻發現箱子傳出陣陣惡臭，也未多想認為可能「裝了一些食物」，但隨著拉鍊拉開，味道越來越濃郁。

兩人驚覺情況有點不對勁，於是決定由另外一名女孩通報警方，兩人接著拍攝警車抵達的畫面，後來得知行李箱內竟是一對男女的屍體，被凹折塞在行李箱內多時，已經開始腐臭。

警方調查，死者為27歲的溫納（Austin Wenner）與35歲的露易絲（Jessica Lewis），兩人生前疑似與房東爆發口角，因此遭到殺害後裝箱棄屍。附近鄰居表示，案發前約10天，有聽到該屋房東達德利（Michael Dudley）家有出現爭執聲與槍聲。警方隨即逮捕達德利進行偵訊，爾後他坦承確實殺害兩人後棄屍。

而找到黑色行李箱的兩名少女，事後得知內容物確實就是屍體，也表示，「這件事讓心裡有些創傷，改變了自己的生活感受。」

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