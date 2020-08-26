中裕新藥研發傳捷報　獲新冠肺炎最新單株抗體授權

▲中裕獲新冠肺炎最新單株抗體授權。（示意圖／資料畫面）

記者姚惠茹／台北報導

中裕（4147）今（26）日宣布，已與美國紐約哥倫比亞大學簽署一項全球性獨家用於預防和治療新冠肺炎的最新單株抗體授權，新藥由愛滋病毒權威何大一領軍的團隊開發，預計明年春天進入人體臨床試驗，並將在最短時間內向美FDA提出緊急使用授權的申請，提供病患使用。

中裕表示，公司最高科技顧問何大一博士領導的原愛滋病研發團隊經過數個月日以繼夜的努力，已經成功從住院重症病患體內分離出九個高療效的抗新冠肺炎病毒的抗體，並在倉鼠上驗證其中和病毒的效力 ，更在7月22日刊登於權威期刊Nature Journal，獲得世界各專業相關領域注目。

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中裕指出，經過審慎評估相關環境條件及未來可能利基後，積極爭取到其中代號為2-43的單株抗體，並與哥倫比亞大學於美國時間昨（25）日完成簽署該項抗體的全球獨家授權合約。

根據美國FDA發佈的新冠病毒治療藥物加速開發準則（Coronavirus Treatment Acceleration Program, CTAP），中裕已於日前啟動研發及生產的規畫，預計明年春天進入人體一期臨床,，再進入後期臨床試驗，並於最短時間內向美FDA提出緊急使用授權的申請，以提供病患使用。

中裕說明，未來將依照契約約定給付哥大簽約金，後續按進度支付的研發及銷售里程金，以及按淨銷售額一定比例的銷售權利金，基於哥大慣例，不揭露相關的授權條件，中裕已將前期的支付比例壓低，以降低風險，相關金額會在往後財報中按規定揭露。

中裕補充，2-43抗體是何大一團隊找出用於中和新冠肺炎病毒最具效力的九個抗體之一，而倉鼠實驗的數據顯示只需注射微量即可除去99.99%的病毒，中裕已將此列為最優先項目，自行生產抗體並製造肌肉注射劑型成品，以便快速並廣泛使用。

中裕強調，依照自有資金現狀，足以支持該授權抗體藥物的生產開發，以及臨床初期相關費用支出，未來新冠肺炎抗體進行三期臨床試驗時，中裕會審酌到時資金的需求及市場條件，再進行可能的財務規劃或業務合作。