女友嫌棄「年薪52萬」太少！提分後秒交藥師新歡　網笑：年收是你的兩倍

▲女友提出分手後，轉身投入藥師的懷抱。（圖／pixabay）

記者施怡妏／綜合報導

許多情侶交往時為了考量未來，麵包也會列入擇偶條件，一名男網友月賺36000元，卻被女友以「收入太少」為由分手，分手後，女方便轉身投入藥師的懷抱。原PO得知後，還去薪情平台查詢，資料顯示年收52萬的薪水，贏過受雇族群50%。他崩潰直呼「越想越可悲，不知道後面那些50%的人找對象有多難」。

原PO在臉書「靠北女友」粉專投稿，女友因為嫌棄他收入太少，而突然提出分手，這樣的狀況讓人不能接受；兩人交往期間，「女友吃我的、住我的，還要上下班接送」，沒想到一分手，就無縫接軌藥局的藥師。

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他在文中透露，月收入約36000元，年薪約52萬元，「這樣應該還算可以吧」，甚至還去行政院主計總處的「個人薪資比比看」查詢。若以「全體受僱員工」作比較，這樣的年薪介於第5及第6十分位數區間內，而且還有50％的受僱員工總薪資低於此區間。





▲原PO到薪情平台查詢，發現自己的薪水贏過50%的人 。（圖／翻攝自行政院主計總處薪情平台）

看到這樣的數據，原PO心寒直呼，「越想越可悲．這樣體貼女友的都被嫌棄了，真不知道後面那些50%的人找對象有多難。」貼文一出之後，便引起許多網友討論，「跟藥師交往可能有拿不完的口罩」、「被分手查薪資平均我也是醉了」、「以後藥品會越來越貴，她在找出路」、「或許不是因為薪資的問題，當一個人不愛了、變了心，什麼都是分手的藉口」。

但也有網友指出，「年收52萬可能是藥師一季的收入，我看你還是出家好了」、「人家藥師年收是你的兩倍啊」。其中有眼尖的網友發現，原PO月薪36000元，年薪應該是43萬元，「52萬怎麼算出來的？12*36=43萬2，年終10萬？」。有網友指出，可能是加上年終跟分紅獎金等原因，讓原PO年收入有52萬元。