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寄望美國「挺台反共」！台裔選民：會偷偷投票給川普

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▲▼川普和潘斯（Mike Pence）於美東時間周一（24日）接受共和黨提名搭檔競選2020，地點在北卡羅萊納州夏洛特（Charlotte）。（圖／路透）

▲川普周一（24日）現身共和黨全國代表大會。（圖／路透）

文／中央社

「難投啊！」是許多台裔選民面對11月美國總統大選的心聲，因為心中有台灣，會寄望美國的政策反共與挺台得兼，「難投拜登」，但新冠肺炎防疫不力與示威，「難投川普」。

57歲的凱文大學畢業退伍後從台灣到美國念研究所，畢業後在矽谷的科技大廠就業30載，身為資深工程師的他不是現任美國總統川普的支持者，但他說，2020年「會偷偷地投票給川普」。

為什麼要「偷偷地投？」他告訴中央社記者：「若孩子知道，我會被罵死！」

凱文的孩子是已成年的「美國出生的台灣囝仔」，有著年輕一代對執政者的不滿，從川普個性有點大嘴巴、愛炫耀到政策失利，數落一籮筐。

距離投票日已不到百日，川普的支持者與反對者愈來愈分歧。

「川普缺點多，但拜登（Joe Biden）年紀實在太大，投不下去。」凱文認為，他那一票不會有影響力，「共和黨或川普在加州沒戲唱」、「加州本來就是民主黨的大票倉，任何民主黨的候選人在加州都是躺著贏」。

「銀髮治國」是這回美國總統大選現象之一，拜登現年79歲，若他當選，將成為美國歷史上最年長的總統，前總統雷根上任時69歲，川普2016年當選時70歲。

▲▼美國期中選舉,紐約曼哈頓一處投票站。（圖／路透）

▲11月3日即將舉行美國總統大選。（圖／路透）

2020年11月3日即將舉行的總統大選，川普與現任副總統彭斯（Mike Pence）是共和黨參選人，而拜登與亞非裔加州參議員賀錦麗（Kamala Harris）代表民主黨角逐白宮大位。

由於美國選民並非直接投票給支持的總統、副總統候選人，而是在投票日投給自州的「選舉人」（electoral），再由選舉人投票給該州贏得最多普選選票的總統候選人。州的傳統色彩是共和黨或民主黨，在這次選戰著力多少仍待觀察。

儘管選舉人團制度牽動選舉結果，投票意味著投「價值觀」，住在美東新罕布什爾州（New Hampshire）的台裔陳女士告訴記者，她不贊同川普的行事，「絕對不會投給川普」。

「川普的美中貿易戰是七傷拳，不聽從專家的意見，挑起種族仇視和社會分裂」。身為兩個兒子母親的陳女士認為領導人上行下效，「有此總統，很難教育孩子什麼是誠實和信用、認錯與反省的重要」。

「難投川普」更因為2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情攪亂美國生活，台僑怕怕且有疑問：「政治是人民之事，生活小事都管不好，如何知道川普不是用反中挺台來為防疫不力卸責？」

▲川普，美國大選。（圖／翻攝FB／Donald J. Trump）

▲川普目前民調仍落後拜登。（圖／翻攝FB／Donald J. Trump）

離鄉背井的人心裡永遠有兩個國家，「守住美國，讓美國幫忙守住台灣」是理想。在一個旅美台人的臉書社團，有成員喊著「誰反共就支持誰啦」；另有人糾結「親中傾向的拜登至今未表態，讓人敵我難分」。

曾任教多所美國大學的台裔學者翁達瑞觀察，在美國的台灣人會選擇「對美國好」的總統，其次才是「對台灣好」的總統，「如果兩者可兼得，那最好；如果兩者不可兼得，前者的重要性高於後者」。

翁達瑞告訴記者：「台灣的長期利益，應該寄託於美國社會的理性決定，而非個別政治人物的利害算計。」

選舉人人可以有意見，結果少數服從多數，美中對決讓過去不設防的美國人對中共提高警覺，未來誰當美國總統，台灣都是美國防線的第一島鏈，對許多台裔選民來說，唯一不變的是「我們身上都背著一個島嶼，台灣的重要性靠自己」。

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