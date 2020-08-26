非洲小國挖出442克拉「稀世巨鑽」　預估市價高達5.3億

▲Gem Diamonds日前挖出442克拉的巨形鑽石。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）



王佩翊／編譯

非洲南部國家賴索托日前在萊辛礦坑（Letseng mine）發現了一顆442克拉的巨大鑽石。投資公司表示，雖然這顆鑽石在經過切割工匠實際估價前，很難確定確切價格，但是它的市價恐將高達1800萬美金（約新台幣5.28億元）。據悉，萊辛礦坑盛產鑽石，2年前也有一間公司在該礦坑挖掘到一顆910克拉的鑽石。

根據新加坡媒體《商業時報》報導，礦業公司「Gem Diamonds」21日表示，旗下的礦工日前在賴索托的萊辛礦坑內挖掘到許多珍貴的寶石，其中更包含一顆442克拉的巨型鑽石，事實上，萊辛礦坑以盛產優質的鑽石聞名，不論是鑽石的大小或是質量都備受業界青睞，同時該礦坑也擁有世界上的最高平均售價。

投資公司「BMO Capital Markets)」的分析師愛德華（Edward Sterck）表示，這顆442克拉的鑽石，售價可能高達1800萬美金（約新台幣5.28億元）。此外，挖到這顆442克拉巨型鑽石的「Gem Diamonds」公司2年前也曾挖到一顆910克拉的巨型鑽石，創下該公司的紀錄。據傳，這顆910克拉的鑽石有兩顆高爾夫球大，售價為4000萬美金（約新台幣11.74億元）。

另一方面，全球鑽石業受到新冠肺炎影響，許多珠寶店被迫關門，而幾乎負責處理全球各地所有寶石切割的印度切割業也陷入停頓。礦業龍頭De Beers與其對手Alrosa PJSC的原鑽銷量也受疫情影響大幅下滑。