康威閃辭辣妹女兒不買單　火力全開…再傳影片罵不停

▲康威女兒克勞迪亞再發布影片表達對父母的不滿。（圖／翻攝自TikTok／@datjerseygirl）

記者葉睿涵／綜合報導

白宮顧問凱利安（Kellyanne Conway）夫婦在女兒發文控訴他們「毀了她一生」後，同時在推特宣布退下工作崗位，回歸家庭。不過，此舉並未獲得女兒認可，再次於TikTok發布影片諷刺父母辭職的消息。

外媒報導，由於女兒克勞迪亞（Claudia Conway）日前接連在推特發文控訴凱莉安替川普工作「毀了她一生」，並表示對母親最近支持川普競選總統的行為感到失望後，康威夫婦同時在推特宣布將離開工作崗位，未來會把重心放在家庭與孩子身上。

外界猜測，康威夫婦希望藉此挽回與女兒的關係並修復他們因政治立場各異而破碎的家庭。不過，克勞迪亞似乎並不滿意父母的決定，最近在TikTok上傳了新影片諷刺父母辭職的帖文。

▲康威夫婦的辭職並未如他們所願般獲得女兒諒解。（圖／路透）

原本決定暫離社群媒體的她24日主動回歸，首先在TikTok發布以母親推特上的辭職聲明為底圖並皺眉連續說出三個「呃」表示錯愕與無言的影片，不久後再次放上父親的離職聲明，並說了三遍「看看我做了什麼」。

她在影片的貼文中寫道，「這是我擁有的力量 -他們認為這就能阻止我解放自我嗎？」，可見她對於之前在推特發文宣告，要正式爭取從家庭中「解放」（emancipation）的合法程序，是認真的。

@datjerseygirl YEAH SORRY I HAD TO COME BACK TO POST THIS BUT ♬ original sound - datjerseygirl

@datjerseygirl the power i hold - i— they think this is gonna stop me from getting emancipated? NANSHAJAB BYE ♬ original sound - datjerseygirl

《紐約郵報》（New York Post）指出，克勞迪亞抱怨，父母未事先和孩子們討論就做出辭職的決定，「他們甚至沒有和我們任何人討論過這件事就發布推文，他們可能以為這樣就能改變這一切，讓我不再解放自我。」

康威一家因政治立場分歧，在網路上深受大家矚目。分屬共和黨「川普粉」和「反川普」兩派的康威夫婦之前就因喬治（George Conway）與川普的隔空罵戰多次登上媒體版面，如今女兒在影音平台TikTok分享反川普的影片爆紅後，全家人的行徑更是赤裸裸地被曝光於鎂光燈下。

對此，BBC評論，這一家人這樣的情形是美國現況，「因政治導致不斷加深的嚴重分裂」的最好體現。一些人認為這種分裂可能會對這個國家帶來長期且危險的後果。