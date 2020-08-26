影印店「一張1元」賺在哪？網點2內幕：一次就8千　內行曝最貴成本

▲影印機要價不斐。示意圖，與本文無關。（圖／《ETtoday新聞雲》資料照）

記者曾筠淇／綜合報導

不管是學校或街道上，總有不少大大小小的影印店，由於印刷價格不貴，所以大部分的人都不會購買印表機放在家裡，而是選擇去影印店消費。不過正因價格便宜，最常選擇的「A4黑白」一面也才1元左右，因此就有網友好奇，「影印店到底是怎麼賺錢的？」

一名網友在PTT的Gossiping板上，以「影印店到底是怎麼賺錢的」為題發文，經營一家影印店必須買齊許多配備，其中的列印器材並不便宜，而且至少要備足3台電腦，同時為了解決客人的疑難雜症，更要聘請好幾個員工來上班。

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原PO表示，撇除有時會有人要大圖輸出、印大量傳單或論文，大部分的消費族群都是學生，且每次都只會印一、兩面的講義而已。影印店的定價大多A4黑白一面1元、彩色一面5元，明明開店成本這麼高，印刷費卻不貴，因此原PO就好奇，這樣一張是能賺多少？「影印店到底是怎麼賺錢的？」

貼文一出，不少網友紛紛留言回應，「紅、白帖也有吧」、「印論文」、「有些封裝、平裝、精裝那種」、「大學上課講義很多好嗎」、「問卷」、「賣防毒軟體啊」、「賣二手USB」、「1元1元賺，生意好的，一天好幾萬張耶」、「學校旁，論文、講義、PPT；公家機關旁，會議資料、海報」、「我論文印了4000多塊，供您參考」、「我論文前前後後快也快8000（元）」、「政府標案根本生態浩劫」。

▲影印店內通常會放有好幾台電腦。（圖／取自Pixabay）

還有網友點出內情，「上次自助操作印錯，多印了十幾張都算錢」、「聽其中一間老闆說，機台其實都是用租的，然後廠商主要賺碳粉錢，然後大量印刷所賺的錢可以買不少耗材」、「事務機應該是租的吧」、「每次去都沒人，但是影印機都不會停止運轉」。

此外，也有網友回文表示，大部分的影印機都是用租的，黑白印刷一張的成本差不多0.1元、彩色一張是1.5至2元，至於紙張費用約0.15元。紙張的0.15元加上黑白雙面印刷的0.2元後，成本約落在0.35元，如果店家對外販售1.2元，就可以賺取近250%左右的利潤，且基本上除了膠裝、裝訂的材料費外，其餘幾乎都是純利潤。

不過這名網友也提到，影印店的店面大多在一樓，所以店租高，另外加上人事費用、房租、水電等，需要花2至3年才能回本、正常營運。雖然影印店每月可以賺取將近15萬元（不含人事）的利潤，但碳粉卻要付出「身體健康」這種最貴的成本，所以這類的職業傷害也讓部分業者選擇關店。