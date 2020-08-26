王永慶么子「癌症4期」奇蹟康復　2大力量抗癌成功

圖、文／鏡週刊

談到過去幾年的多事之秋，「經營之神」王永慶么子王文祥心有所感地說：「每個人都需要有愛的人在身邊鼓勵，中間靠著神的依靠和力量，才讓自己撐過來。」他2005年罹患鼻咽癌4期，奇蹟式康復後，又碰上誣告官司，一打就14年，這一連串人生的打擊，並未擊倒他，反而讓他感恩地過每1天。

▲JM Eagle董事長王文祥返台隔離結束的第1個週日，攜妻子王范文華前往教會進行例行禮拜。（圖／鏡週刊提供，下同）



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王文祥轉頭看著坐在一旁的妻子王范文華，「我們很相愛，她陪我走過死亡，陪我挺過官司。我很感謝她這一路的陪伴。」2人相視而笑，露出曾經共患難、一切盡在不言中的神情。

2005年，王文祥協助父親王永慶打理J-M Manufacturing，身體早已亮起健康紅燈，不料頻頻誤診，遲至收購定案的第3天才進行淋巴腺腫塊切片化驗，第10天報告出爐，醫師告知確診罹患4期癌症。無助的他，連夜坐在熟睡的小孩身旁落淚，王范文華質疑自己怎麼沒照顧好先生，父親則勸他別擔心公司，寫信叮囑接受治療。

王文祥飛到香港瑪麗醫院治療，歷經5個月、195個小時化療、30幾次電療後奇蹟般康復。他回憶飛抵香港機場，看見三姊王雪紅和三姊夫陳文琦來接機，語氣突然哽咽，看得出他極力忍住情緒。

當時家人就近在醫院旁租屋照料，連母親王楊嬌也飛過去陪他，「家人的愛和團結給我很大的力量。」住院期間，牧師和教友也飛來香港，到病榻前為他禱告，「自己以前比較會擔憂，因為生病反而與神更接近，有信仰的力量支持，比較能夠隨遇而安。」

王文祥說，接受電療後唾液分泌減少80％，有味覺遲鈍、經常性嘴破舌破、咀嚼吞嚥困難等後遺症，「普通人不會感覺口水的重要、甚至存在，經歷過這一段，病癒後我覺得每一天都是平凡的奇蹟。」

走過死亡，王文祥認為這是神藉癌症，為他預備14年官司長期抗戰的能量，歷經過生死關頭，官司已不算什麼，他雙手一攤說，若先有官司再罹癌恐怕就挺不過去，「我們要有信仰，官司只是人生旅途。」



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