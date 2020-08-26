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台股早盤小漲12點　指數站穩12700點關卡

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▲▼台股4/15延續前一日上漲格局，盤中上漲超過百點，盤面一片紅通通。（圖／記者湯興漢攝）

▲台股早盤上漲。（示意圖／記者湯興漢攝）

記者王曉敏／台北報導

美中同意繼續落實「第一階段貿易協議」，加上新冠肺炎單日確診數下滑，華爾街氣氛樂觀，標普500指數、那斯達克指數周二（25日）再創新高。台股指數今日開在12768點；早盤小漲8點，指數暫報12766點。

台積電昨（25）日在年度技術論壇中公開宣布，已於新竹寶山動工興建半導體研發中心，預計2021年完工，未來將是2奈米及更先進技術的研發重鎮；3奈米則預定於2022年量產。台積電（2330）今日開在435.5元，上漲0.23%。

請繼續往下閱讀...

廣達傳拿下「知名美國電動車企業上海工廠」
的車載平板電腦大單，市場推測應為特斯拉上海廠。廣達（2382）今日以79.9元開出，上漲1.27%。

美中同意繼續落實「第一階段貿易協議」，雙方重拾擱置逾半年的部分關係，為市場帶來一線希望；與此同時，儘管研發疫苗的藥廠幾次否認，但美國總統川普可能祭出「緊急使用授權」（EUA）讓疫苗提前通審上市，仍讓投資人倍感樂觀。

美股周二表現，道瓊工業指數下跌60.02點或0.21%，報28248.44點；標普500指數上漲12.34點或0.36%，報3443.62點；那斯達克指數上漲86.75點或0.76%，報11466.47點；費城半導體指數上漲23.70點或1.07%，報2243.06點。

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