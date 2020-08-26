山不轉路轉！美國反覆太快　中國半導體公司「開發挖角南韓工程師」

▲華為海思,晶片,半導體。（圖／CFP）

實習記者湯子暘／綜合報導

在美國對中國的各方位封殺之下，中國半導體產業為應對重要零件被限制的制裁，正試圖從南韓透過招募新一批人才，來組建自己半導體記憶體的供應鏈。根據《韓國商報》（Business Korea）報導，南韓獵頭公司正在為中國公司尋找半導體產業的人才，在徵才廣告上顯示一家「知名外國公司」正徵求在「電漿蝕刻」製程領域有工作經驗的人才。

另一則廣告則招募10奈米級的DDR4 DRAM ID設計師，還特別註明，「我們將會給三星電子或SK海力士的工程師特別待遇。」其中包括高薪、提供住宅以及子女們國際學校的入學保證。

業界人士普遍認為，中國企業尤其在半導體記憶體（memory semiconductor）上青睞南韓工程師，在無廠半導體（fabless）以及晶圓代工（foundry sectors）上倚重台灣的人才。

一名半導體產業觀察顧問表示，「我能理解為什麼中國公司會試著聯繫這些南韓工程師，分別來自三星在西安的快閃記憶體廠、以及SK海力士在無錫的DRAM廠。南韓的工程師很清楚跳槽到中國企業會有怎樣的風險，但知道並不代表一定不會去做。」

《日經亞洲評論》此前就曾報導，台灣已有超過3000名工程師遭挖角，作為中國半導體產業的重要動力，例如「台灣DRAM教父」高啟全，且目的不止是為了造福中國產業，更帶有「政治目的」，想要掏空台灣的人才市場。

其中中國半導體大廠濟南泉芯和武漢弘芯更被點名，挖角台積電50多名員工，層級從工程師到高階主管都有。台積電則對此駁斥，近年來人員流動率低於5%，還低於健康流動率水準（5~10%），「最近6個月疫情嚴重，誰敢去中國，誰敢離開台灣。」