威州暴力示威第3夜！非裔男背中7槍「腰部以下全壞」　心碎媽喊團結：為警察祈禱

▲布雷克手無寸鐵，竟遭警方從背後開了7槍。（圖／翻攝Twitter@AdemiTore）

記者張靖榕／綜合外電報導

美國威斯康辛州基諾沙郡（Kenosha）黑人男子布雷克二世（Jacob Blake Jr），遭2名員警背後近距離連開7槍事件，再度點燃示威怒火。暴動進入第3夜，布萊克的家族成員出面對他的生命做出動人至情的講話，並呼籲眾人結束這場暴力示威。

路透社報導，布雷克家族律師克倫普（Ben Crump）召開記者會，布雷克父親在台上提起周日（23日）兒子遭槍擊時，聲音因情緒激動而不停顫抖，「他們對我的兒子開了七槍，七槍！好像他什麼都不是，我的孩子很重要。他是一個活生生存在的人，他是重要的。」





▲▼布萊克的父親及母親，在律師召開的記者會上情緒激動。（圖／路透）

布雷克母親茱莉亞傑克森（Julia Jackson）則呼籲不論警民，所有人因團結起來，不再撕裂。她說自己為這座城市被破壞而感到失望，並且會為警員們祈禱，「這一切不是我們家族和我兒子想見到的，如果布雷克知道現在發生了些什麼事，這些暴力這些破壞，他會非常憤怒。」

律師指出，29歲的布雷克腰部以下已被破壞殆盡，而且相當可能會影響一輩子。7顆子彈，在他的胃部打穿數個洞，腎臟和肺臟嚴重受損，整副結腸和小腸都必須移除。

▼「黑人的命也是命」示威抗議，仍無法平息。（圖／達志影像／美聯社）

▲▼縱火事件在城裡到處發生。（圖／路透）

美東時間周二（25日）稍早，威斯康辛州長埃弗斯宣布全州進入緊急狀態，並將部署更多國民衛隊，應付已對多處公共建築和商家造成損害的暴名和縱火者。

回到事發當天周日下午，布雷克據說是在阻止2名女性發生爭吵，隨後獲報前往的2名警員抵達現場，他便在自家灰色廂型車旁徘迴。布雷克從副駕側繞車頭回到駕駛座這側，但員警始終持槍對準他的腰部，等到他開門坐進車裡時，卻被後方的員警抓住衣服，連續朝背部開了7槍，而他3歲、5歲和8歲的孩子就在車裡，親眼目睹全程。

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