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新冠日增又破300例！醫師罷工...韓政府嚇傻威脅「吊銷執照」令：馬上開業

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▲▼南韓醫界發起罷工，急診室、加護病房出現人力空窗。（圖／達志影像）

▲南韓醫界發起罷工，急診室、加護病房出現人力空窗。（圖／達志影像）

記者羅翊宬／編譯

南韓「大韓醫師協會」（대한의사협회）不滿政府所提出的醫療政策，先前曾宣布從今（26）日至28日間發起第二次全國醫師總罷工活動，在數度與政府協商未果後，實習醫師、專任醫師、研究醫師等宣布參與罷工。對此，南韓政府實施殺手鐧，下達「業務開使命令」，違者嚴重可被吊銷醫師執照。

根據《韓聯社》報導，南韓保建福祉部26日在記者會上表示，「保建福祉部長下令，從今（26）日上午8時起，首爾、京畿道、仁川等首都圈95所實習醫院的實習醫師、研究醫師須即時投入診療患者之業務。屆時將透過現場調查，確認首都圈實習醫院的急診室、加護病房是否有醫療人力投入。」

保建福祉部長朴淩厚（박능후）解釋下達命令的背景，「無法放任急診室與加護病房出現醫療人力空缺，嚴重威脅患者生命安全的慘象。」

南韓國務總理丁世均（정세균）26日以成語「風中殘燭」（풍전등화，漢字為風前燈火）形容嚴峻的疫情，表示國內防疫體系已接近崩潰的臨界點，並向參與罷工的醫療人員呼籲，在面臨可能將社交防疫距離提升至第3階段（最高階）的嚴峻防疫態勢下，不應以患者的生命安全做為交換條件，這是國人所無法饒恕的行為。

▲▼南韓保健福祉部長與醫界人士協商，卻始終無法談出令雙方滿意的結果。（圖／達志影像）

▲南韓保健福祉部長與醫界人士協商，卻始終無法談出令雙方滿意的結果。（圖／達志影像）

有鑑於近2周新冠肺炎（COVID-19）疫情持續惡化，首都圈確診者甚至已面臨病床不足等窘境，為求及時阻止疫情惡化、醫療人力不足等，南韓政府首次針對實習醫師、研究醫師下達命令，而非針對參與罷工的醫療院所，顯示此次所面臨的挑戰異常嚴峻。

若違反「業務開使命令」，卻毫無正當理由，可被處吊銷醫師執照與資格，並處3年以下有期徒刑或是3千萬韓元以下罰金。

報導指出，雖然首爾聖母醫院、首爾大學醫院等能維持足夠醫療人力，然而在部分首都圈的醫院，卻因為醫師參與罷工而面臨急診室、加護病房完全無人控管的窘境，導致急診室無法接收重症患者。

據悉，文在寅政府為解決醫療人力不足與偏鄉醫療資源分配不均等問題，擬推行擴增醫科大學院生名額、設立公共醫大等措施，從2022學年度起10年間將增加4000名醫科生；然而醫界認為，南韓國內人口已開始逐年遞減，若增加醫科生員額，可能剝奪醫師工作機會，加上該政策並無法減緩醫師集中到首爾工作的意願，因此群起反對。

據統計，截至26日0時為止（當地時間），南韓防疫當局26日上午10時共通報320例新增確診者，其中13例為海外感染，307例為境內感染。目前南韓共累計18265例確診、312例死亡。

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