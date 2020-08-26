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颱風強襲北韓！金正恩淹怕了...「提前佈署」防災工作：視人命為優先

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▲▼金正恩主持政治局會議，提早準備颱風防災工作。（圖／路透社）

▲金正恩主持政治局會議，提早準備颱風防災工作。（圖／路透社）

記者羅翊宬／編譯

今年第8號颱風巴威（Bavi）一路往朝鮮半島（韓半島）北上，來勢洶洶。鑒於上次梅雨季所帶來的嚴重洪災，北韓（朝鮮）最高領導人金正恩早一部召開防災會議，指示各政府部門繃緊神經，提醒人民進行防災工作。

根據北韓官媒《朝中社》今（26）日報導，金正恩昨（25）日於平壤勞動黨中央委員會總部召開政治局第7屆第17次擴大會議。對於巴威颱風很可能於26至27日侵襲北韓，他對全體官員表示，「全面防堵人員傷亡，並將農作物損害降到最低，對於擔起全國人民命運的勞動黨而言，是最為迫切的課題。」

▲▼金正恩主持政治局會議，提早準備颱風防災工作。（圖／路透社）

▲面對來勢洶洶的颱風巴威，金正恩不敢鬆懈。（圖／路透社）

金正恩表示，「須讓所有部門幹部、黨員、勞動者熟知防颱的重要性與危機應對方法。而負責經濟的部門，則必須立即構思出提前防止颱風災害的對策。」

另外，金正恩在會議上也再次叮囑須嚴加防範新冠肺炎（COVID-19），「在國家防疫上可能出現的缺失，須進行資料統計，並往上通報。」

北韓機關報《勞動新聞》26日也在「所有國人團結一心防堵颱風災害吧」為題的社論上報導金正恩志主持會議的消息。報導指出，此次颱風巴威的威力可能會比去年侵襲北韓的13號颱風玲玲還強大。

▲▼北韓氣象水文局預測，颱風巴威所帶來的強烈風雨可能勝過去年的玲玲。（圖／達志影像）

▲北韓氣象水文局預測，颱風巴威所帶來的強烈風雨可能勝過去年的玲玲。（圖／達志影像）

該社論指出，「近來的暴雨造成江水氾濫、山林出現土石流，且農田、建築物街慘泡水中，若無法即時豎立有效對策，則損失無可預期。倒塌的建築物雖可重建，但若發生人員傷亡，則永遠無法彌補，所有黨組織、政府機關、幹部皆無法免責。」

該社論也同時強調防疫的重要性，提醒須遵守戴口罩、量體溫、消毒等防疫工作。

該會議結束後，金正恩旋即主持第7屆第5次政務局會議，討論明年1月即將召開的勞動黨第8次代表大會。

南韓《韓聯社》指出，金正恩今年已於2月、4月、6月、7月、8月親自主持政治局會議與政務局高達7次，顯示北韓當局能即時應對危機的能力；對於國際社會對北韓的長期經濟制裁、近期梅雨季與颱風、新冠肺炎所造成的民生經濟損失，金正恩欲表現出值得信賴的領導者風範。

▲▼金正恩主持政治局會議，提早準備颱風防災工作。（圖／路透社）

▲此次與會官員中未見金與正，卻可見到玄松月（黑衣長髮）。（圖／路透社）

根據官媒所釋出的照片，並未見到第一副部長金與正出席，不過此次會議卻能見到宣傳煽動部副部長玄松月，另外國務委員會第一副委員長崔龍海、國務委員會副委員長朴奉珠、勞動黨中央軍事委員會副委員長李炳哲、新任內閣總理金德勳。

而在照片上，可見到包括金正恩在場的所有出席官員皆未配戴口罩。《韓聯社》指出，北韓先前已將國家防疫體系升級至最高等級，所有人須義務配戴口罩。

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