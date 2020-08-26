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王永慶么子拋「強勢回歸」震撼彈！激動9字強調責任　知情人士吐槽：不符制度

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圖、文／鏡週刊

遠居美國的「經營之神」王永慶么子王文祥回台隔離期滿，8月18日接受本刊專訪，並拋出他有責任要回台塑的震撼彈。王文祥再三重申：「我是父親（王永慶）的兒子，對他創辦的事業有責任發揚光大。」並表示希望能夠「擔任1家公司的負責人」。他已和王文淵及王瑞華等家族成員溝通過，正等候回覆。但熟悉台塑人士表示，王文祥回台塑恐有利益衝突，和不符內部制度及100萬名股東觀感的難題。

JM Eagle董事長王文祥接受本刊專訪，強調自己是台塑已故創辦人王永慶的孩子，有責任回台塑集團。 

▲JM Eagle董事長王文祥接受本刊專訪，強調自己是台塑已故創辦人王永慶的孩子，有責任回台塑集團。（圖／鏡週刊提供，下同）

請繼續往下閱讀...

「我是爸爸的小孩，兒子有責任把父親的事業發揚光大，不要到80歲才後悔沒有要求回去，我會相當後悔。」王永慶2房次子王文祥自美返台，在8月17日結束14天居家隔離。隔天午後，他接受本刊專訪，多次提及「責任」、「貢獻」與「團結」後，激動地拉高嗓門：「我有責任回台塑企業。」

王文祥強調未來不只是進入台塑決策小組，還要進入某1家公司當負責人。至於去哪一家公司？王文祥說：「哪1家公司都可以，因為台塑集團各企業的關係相當密切，不管我在哪一家公司都可以影響其他公司，就像南亞做下游加工，是跟台化、台塑買原料，台塑跟台化的原料是從台塑化來的，垂直整合會相互影響，因此不管我去哪裡，都會對台塑企業有影響力。」

無預警拋出震撼彈的王文祥直接破題：「我說台塑是家族企業，大家應該沒有疑義，全球有7成企業是家族企業，歐洲家族企業有的到第7代、8代，甚至到第13代。」王文祥近年參加瑞士達佛斯的World Economic Forum論壇，積極與全球各地家族企業交流，對家族企業營運有深刻體悟。

「大部分專業經理人計畫未來5至10年的成長，但家族成員想的是『代代子子孫孫』，思考的想法是幾百年。就像歐洲最好、最大的公司大都是代代傳下去，舉例歐洲家族企業會討論倫理、律法，把創辦人誠實、努力、行善等人生價值觀傳承給下1代，從小孩子10歲開始培養、思考公司的價值觀，甚至是未來的資產規劃。」

闡述國際家族企業的作法後，王文祥話鋒一轉：「所以如果有人說未來要把台塑全權交給專業經理人，這點我不同意。」他語氣堅定有力地說：「我覺得王家子孫要有責任，不能全部交給專業經理人管理，你（指王家人）沒有每天用行動關心、努力，就會跟台塑脫節，父親曾說：『家族成員要與專業經理人不斷地追根究柢、點點滴滴一起努力，才能永續經營。』我認為，父親說的才是最好的方式。」

事實上，王文祥目前身兼台塑化和台化2家公司董事，但他認為這樣的參與仍不夠，「做董事的貢獻度太低，若能以我在美國經營企業的經驗進入裡面，可能會看得比較清楚，也可能有不同的看法、作法，就像要更進一步了解自己的國家，要出國往裡面看，同樣的要改善企業經營，也要由外往內看，會有進步的空間。畢竟我在台塑長大，我知道台塑企業的文化，我相信台塑有進步空間。」

1位熟悉台塑的人士透露，王文祥迄今未收到回應，可能與他在美國的事業有關，「王文祥在美國有2家公司，與美國台塑是競爭關係，若王文祥回台塑任要職，有利益衝突的問題。」該名人士也提到，台塑的決策小組成員都有多年完整的訓練和培養，不是家族同意王文祥直接進來，他就可以進來，這會有困難，「更別說台塑的100萬名股東，如何看待這樣的事。」另外，該名人士了解王文祥美國的官司未完全結束，時機尚待斟酌。


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