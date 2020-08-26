谷歌傳斥資200億買6萬坪土地！　加碼蓋資料中心「落戶雲林斗六」

▲谷歌。（圖／路透社）

記者蔡儀潔／綜合報導

繼去年9月在台南科技園區買地設立第二座資料中心後，谷歌（Google）傳低調買下中纖在雲林斗六的土地，面積達6萬坪。對此，雲林縣府官員25日證實，買方確實是谷歌，要在當地蓋資料中心。若投資定案，將是該公司在台灣的第三座資料中心，業界估計，相關投資金額至少200億元。

據《經濟日報》報導，谷歌台灣先前對設立資料中心的說法表示「沒有評論」。業界推測，谷歌極可能是因應港區國安法，所以計畫將相關雲端服務轉進亞洲鄰近國家。

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業界認為，若谷歌投資案確定，未來落腳於雲林斗六的第三座資料中心，可望使用風電，落實綠能發電，加上彰濱、台南兩資料中心相隔超過100公里，未來和雲林將可彼此備援。

谷歌從未公佈各資料中心的相關投資與興建費用。不過，號稱「亞洲最大資料中心」的彰化資料中心，第一期投資約3億美元（約新台幣90億元），前三期興建、土地與購買設備投資額估計不低於6億美元（約新台幣180億元），聘用人力逾200人，最近開始第四期擴建。

此外，谷歌去年9月宣佈在台南科技園區買地設立第二座資料中心，同年10月經濟部投審會通過起申請匯入台灣260億元，用以擴充資料中心。業界推測，Google投資金額保守估計應不低於前兩座的投資額。

谷歌之所以對台灣情有獨鍾，除了台灣的戰略地位外，業界指出，台灣是全球電價最便宜的國家，又積極發展綠電，吸引其出手。