以黎邊境傳安全事件！30發照明彈升空　多顆砲彈落入黎巴嫩邊境

▲以色列國防軍（IDF）發射數發照明彈。（圖／路透）

記者張靖榕／綜合外電報導

以色列國防軍 （Israel Defense Forces）於今（26日）早表示，東北部與黎巴嫩的邊境前線傳出「安全事件」，當前已先下令附近居民當在家中，情況排除前不得外出。

綜合外電報導，以色列國防軍25日晚間已正式該區邊境發生數起「安全事件」，集中在曼阿拉（Manara）地區，部分路線已經被封鎖，詳細情況未明。以色列媒體「YNet」隨軍記者指出，以軍部隊在聽見邊境槍響聲後，立即發射數發照名彈。

Video of the flares over Manara, possible suspected infiltration pic.twitter.com/oK3EsZiYVV — Emanuel (Mannie) Fabian (@manniefabian) August 25, 2020

《瓦拉新聞網》（Walla News）軍方編輯和首席國防分析師波赫坡（Amir Bohbot），根據黎巴嫩方面的通報，幾顆以色列國防軍的砲彈落在黎巴嫩邊境內並爆炸，黎方也在濃霧中發現一架飛型器出現在該區上空。

以軍稍後宣布已經派員前往曼阿拉等5個邊境地區進行搜查，以上地區所有民眾都收到指令，把門上鎖待在家中。《耶路撒冷郵報》（The Jerusalem Post）報導，以黎邊境陸續約有30發照名彈升空。

以國總理納坦雅胡將抵達以色列國防軍的北境指揮中心了解情況，該中心統籌指揮對黎巴嫩和敘利亞軍事事務。