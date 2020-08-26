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潤寅472億詐貸「內鬼」曝！2張費玉清演唱會門票　收買公股董座助搬鉅款

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圖、文／鏡週刊

第一金控公司董事長廖燦昌上月底遭台北地檢署認為涉嫌協助遠東航空董事長張綱維掏空公司及詐貸合作金庫，依違反《銀行法》起訴。但沒想到，這只是廖燦昌把公股銀行當私人金庫作人情的冰山一角。知情人士透露，檢調目前已發現廖燦昌還涉入潤寅詐貸弊案，也因為他的介入，害第一銀行及合庫呆帳高達34億元之多，公股金控前董座成了大內鬼。 

廖燦昌才因遠航掏空弊案遭起訴，現又傳出涉入潤寅案，害一銀及合庫損失34億元。

▲廖燦昌才因遠航掏空弊案遭起訴，現又傳出涉入潤寅案，害一銀及合庫損失34億元。（圖／鏡週刊提供，下同）

遠東航空董事長張綱維明知道遠航早清償完自己私人公司代墊款，卻涉嫌以此為理由向合作金庫銀行申請轉貸成功，詐得22.2億元。檢調深入追查才發現，合庫承辦人當初評估並不同意給遠航貸款，但時任合庫董事長廖燦昌親自下指示配合，合庫才同意撥款，由於申請貸款文件中就有附遠航財報，其中揭露遠航早已歸還代墊款事實，涉嫌詐貸明顯，台北地檢署7月30日依違反《銀行法》，將廖燦昌起訴，這也創下公股銀行負責人遭提起公訴首例。

檢方查出張綱維（圖中）和廖燦昌私交甚篤，是廖指示合庫違法貸款給張綱維。

但遠航詐貸案並非廖燦昌「慷」國家公股行庫之慨的唯一例子，另外，震撼金融界的潤寅詐貸弊案，廖燦昌也扮演關鍵角色，尤其去年潤寅公司負責人楊文虎及王音之夫婦落跑前，曾四處奔走喬展延還款，王音之最後還找廖燦昌幫忙，才獲得一銀展延，釀成一銀高達23億元的呆帳損失。

廖燦昌除涉入遠航掏空案及潤寅詐貸案，還遭人檢舉，指他在2015年間，以合作金庫董事長的身分，施壓下屬，指示在已決標出租的桃園龜山土地租約上加註「承租人有優先購買權」，明顯想要圖利承租的東星汽車公司，承辦該租地案的財產科長拒絕配合，該科長後來就突然被調職到其他分行。

第一金控董座廖燦昌協助潤寅展延3個月還款，王音之夫婦卻落跑出境。（翻攝自GoogleMap）

該檢舉函還指出，廖燦昌不僅幫助東星公司處理租借土地事宜，還為了東星公司董事長丁文星的妻子蔡莉芬貸款案，要求審查部放水，指示審議內容勿出現擔保品瑕疵，最後讓蔡莉芬得以用價值不高的持分農地擔保，順利申請信用貸款1.2億元。

廖燦昌小檔案
年齡：66歲
經歷：合庫董事長；台企銀董事長、總經理；寶佳集團顧問；第一金控董事長；第一銀行董事長
學歷：交通大學經營管理碩士、輔仁大學會計學士
爭議：因涉入慶富集團獵雷艦銀行聯貸案，被解除合庫董座職務

廖燦昌任職合庫銀行董事長期間，指示下屬放水貸款給潤寅。

第一金控公司前董事長廖燦昌上月底才因協助遠東航空董事長掏空公司及詐貸合作金庫，被台北地檢署起訴。如今又有知情人士透露，檢調目前又發現廖燦昌還涉入潤寅詐貸弊案，也因為他的介入，害第一銀行及合庫呆帳高達34億元之多，公股金控前董座成了大內鬼。

廖燦昌不僅在一銀時期協助潤寅，更早在任職合庫董事長時就多次給予貸款上方便。最扯的是合庫雙連分行的增貸11億元部分，問題最大。今年8月3日檢調便搜索合作金庫銀行雙連分行2承辦人，訊後各以60萬元交保。

本刊調查，潤寅董娘王音之用「應收款項」，向合作金庫雙連分行申請貸款，承辦人按照合作金庫核貸的作業流程，打電話向收受匯款的銀行照會，對方竟然回說：「匯款的代理人不是○○的員工。」細問才知是潤寅集團員工用○○公司名義自己匯款給自己，原本應由廠商匯給潤寅的到期款項，全是由潤寅假造出來的，雙連分行承辦人還致電質問潤寅。

廖燦昌才因遠航掏空弊案遭起訴，現又傳出涉入潤寅案，害一銀及合庫損失34億元。

就在這個關鍵時刻，王音之又找上廖燦昌幫忙，強調會配合雙連分行，在買方下訂單的同時就註明匯款帳號，往來郵件也會清楚交代，讓「應收帳款業務」能夠繼續下去，言下之意是要用此一方法繼續矇騙，給雙方好辦事，廖很爽快就答應會儘快處理。

王音之請託完廖後也沒閒著，開始溫情攻勢，向百纖果屋購買高檔水果送承辦人及廖，還特地買了費玉清演唱會的門票給廖燦昌，就這樣，明顯的詐貸重要資料就被晾在一邊，合庫上下視而不見，雙連分行就這樣被詐貸了11億元，成了呆帳。

最令人驚奇的是，王音之明明都已拜託廖出面幫忙了，但似乎還是不放心，可能認為小鬼難纏，自美押解返台後，她竟說出一段祕辛，表示自己因篤信濟公，平日會到淨慈寺許願，當時許願紙條中，就附上雙連分行承辦人名片，分別記載「降心，勿再去他行照會」「希望不要亂打電話去匯款行照會匯款，請加持讓某某某降心」，辦案人員後來前往淨慈寺查證，還真發現王音之的許願紙條，就如她供述。


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