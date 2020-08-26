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台灣軍力評比「輸泰國、越南」掀熱議！　明眼人點出關鍵

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▲▼台灣2020綜合軍力排行第26名。（圖／翻攝自Global Firepower）

▲台灣2020綜合軍力排行第26名，與去年持平。（圖／翻攝自Global Firepower）

記者張靖榕／綜合外電報導

美國知名軍事網站《全球火力》（Global Firepower）公布2020年軍事實力排行，美、俄、中、印再度拿下前4名，台灣則在138個國家中排第26名，落後給22名的越南及23名的泰國。網友詫異表示台灣竟然輸給泰國，是搞錯名字嗎？文章很快引起熱議，其中部分人點出關鍵，「泰國有航母，這種評比會加很多分。」

《全球火力》報告共那入138國進行憑比，台灣排名第26，第25名為北韓，27名則是烏克蘭；亞洲45個國家中，台灣排第15名，綜合評比為0.4008。報告短評，「在鄰國中國的陰影持續壟罩下，台灣持續在亞太地區扮演美國關鍵盟友的角色。」

一名網友在PTT版上發問，對於台灣綜合軍力輸給泰國很是驚訝，竟然排在泰、越兩國後面，「感覺應該是外國人把Thailand跟Taiwan搞混了...」。文章立刻引起網友熱議，「泰國野外有軍閥，你台灣有嗎？比戰力當然輸」、「軍政府執政很奇怪嗎」、「人家實戰的台灣只有高裝檢」。

▲▼泰國皇家海軍擁有一艘查克里 ‧ 納呂貝特號航空母艦（HTMS Chakri Naruebet），為世界現役最小的航母。（圖／翻攝自維基百科）

▲泰國查克里 ‧ 納呂貝特號航空母艦，為世界現役最小的航母。（圖／翻攝自維基百科）

另有網友表示，「我記得泰國還是徵兵制阿，常備兵一定比我們多啊」、「泰國潛艦比台灣還多」、「泰國當兵超苦，抽到要當兵的都哭死」、「泰國有航母，所以這種評比會加很多分。」不過也有人認為，這項評比「當參考就好，沒有什麼太大意義。」

事實上，泰國皇家海軍擁有一艘查克里 ‧ 納呂貝特號航空母艦（HTMS Chakri Naruebet），當初由西班牙船廠製造，當前是世界上現役最小的航空母艦，船身長度183公尺，寬度30公尺，1997年3月服役至今，已過24個年頭。該航母也是目前唯一一艘專為出口而建造的航母，有泰國海軍鎮海之寶之稱。

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