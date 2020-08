美國越堵越多漏洞！　中企藉複雜交易取得美晶片技術

文/中央社

路透社報導,正當華府加緊阻擋中國取得美國關鍵技術時,一家上海晶片商1年多前已透過連串複雜交易,取得美國美普思科技公司重大晶片架構授權,引發美方防堵出現漏洞疑慮。

▲美國認為,中國企業試圖透過交易取得美方的晶片技術。(示意圖/路透)

報導指出,在2018年底至2019年間,美中科技貿易戰正如火如荼展開時,中國企業芯聯芯智能科技有限公司(CIP United Co.)取得美普思科技公司(MIPS Technologies Inc.)的核心技術授權,過程透過一系列複雜交易,涉及在開曼群島和薩摩亞(Samoa)註冊的公司。

美普思是矽谷一家先驅電腦晶片商,由現任Google母公司Alphabet董事長韓尼希(John Hennessy)在35年多前共同創立。美普思研發出一種新的晶片架構,至今此技術仍獲廣泛使用。

4名知情人士透露,如今芯聯芯掌握中國、香港和澳門的所有美普思技術對現存和新客戶的授權權利,以及根據美普思技術架構開發新衍生技術的能力。

路透社透過美普思母公司Wave Computing今年4月底聲請破產保護文件及訪談20多人,得知美普思和芯聯芯的授權交易和合約細節。這也讓外界難得一窺外國企業如何能夠取得具重要戰略價值的一項美國技術。

根據一名華為前高級工程師和2名曾和中國密切合作的美國晶片業顧問說法,在中國加強自行研發晶片過程中,美普思的技術一直是重要基礎技術。

▲雖然美中自1月簽署貿易戰協議,一度舒緩緊張局勢,但新冠肺炎疫情爆發後,雙方關係又降到冰點。(圖/路透)

路透社見到的一份芯聯芯2019年投資人說明書也顯示,這家中企有意利用美普思的技術,來幫助中國在先進半導體科技研發追上美國。

這份說明書寫道,美普思的技術授權,保證將提供「核心技術」,將能協助中國「落實充滿雄心的2025中國製造目標」。

美國政府自2018年底起,就緊縮中國對美國新創科技企業直接投資的限制,根據路透社訪問數名矽谷創投人士、律師和新創科技企業執行長,其後授權協議和離岸實體就成為技術轉移的熱門管道。美普思也是其中一例。

美國是由財政部領導的跨部會「美國外來投資審查委員會」(Committee on Foreign Investment in the United States,CFIUS)負責審查投資案是否傷害國家安全。但授權交易通常不需經過CFIUS審查,且只要交易方式不刻意規避監管,且符合美國對戰略敏感貨品的出口限制法律規定,就不會被視為違法。

曾長期擔任科技業高層主管、現任美國國防部創新部門負責人的布朗(Michael Brown)表示:「中國正利用合資企業或授權合約,將技術轉移到中國,而非採用和一家美國夥伴公司長期合作的作法。因此未來有必要更仔細檢查這類合約,以確保企業技術不外流。」