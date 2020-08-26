標普那指本周連創新高！道瓊小跌60點　美中貿易協議和疫苗好消息鼓舞投資人

▲標普、那指繼續登峰造極。（圖／路透社）

記者張靖榕／綜合外電報導

美股周二（25日）高低互見，標普、那指再創新高。美中同意繼續落實「第一階段貿易協議」，雙方重拾擱置逾半年的部分關係，為市場帶來一線希望；與此同時，儘管研發疫苗的藥廠幾次否認，但美國總統川普可能祭出「緊急使用授權」（EUA）讓疫苗提前通審上市，仍讓投資人倍感樂觀。

道瓊指數終場下跌60.02點，或0.21％，以28,248.44點作收；那斯達克指數則上漲86.75點，或0.76%，收在11,466.47點；標普500指數則是上漲12.34點，或0.36%，收在3,443.62點。

美中雙方貿易代表於今年1月簽訂「第一階段貿易協議」，隨後中國武漢爆發疫情的消息傳開，最終傳遍各國。兩國陷入疫情起源地交相指控、北京強推《港區國安法》、美國下令禁止中國通訊設備商華為及短影音App「TikTok」等，導致貿易協議擱置，遲遲無有多大進展。

本周美中雙方通過電話會議討論執行情況，釋出同意貿易協議繼續推動的消息，對投資人而言是一大鼓舞。此外，英國藥廠阿斯特捷利康（AstraZeneca）和牛津大學合作的疫苗正進入早期人體試驗，但川普政府傳出有意加速進程，可能利用「緊急使用授權」（EUA），搶先在11月3日總統大選前上市。

儘管阿斯特捷利康與美國食品暨藥物管理局（FDA）已否認該傳言，市場仍持正面態度。美東時間周二（25日），阿斯特捷利康宣布進入人體試驗，已有48人自願受試。