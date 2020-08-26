英藥廠新冠疫苗人體試驗採「雞尾酒療法」　保證照程序：不會趕緊急使用授權

▲藥廠阿斯特捷利康開始進行新冠疫苗人體雞尾酒療法試驗。（圖／路透）

文／中央社倫敦25日綜合外電報導

英國製藥業者阿斯特捷利康公司（AstraZeneca）開始針對預防和治療2019冠狀病毒疾病（COVID-19），進行以抗體為基礎的雞尾酒療法試驗。

路透社報導，阿斯特捷利康表示，這項研究將評估結合兩種單株抗體的AZD7442藥物的安全性，以及受試者的耐受性，已有多達48名年齡介於18到55歲的健康受試者接受早期階段試驗。阿斯特捷利康是這波全球研發2019冠狀病毒疾病疫苗競賽的領先者之一。

阿斯特捷利康表示，倘若這項在英國進行的早期階段試驗，顯示AZD7442藥物是安全的，將在較大型的中後期試驗中，同時進行作為2019新型冠狀病毒疾病預防和治療藥物的研究。

在倫敦證交所掛牌交易的阿斯特捷利康股價盤初上漲約1%，來到87英鎊。

主持牛津大學和阿斯特捷利康2019新型冠狀病毒疾病疫苗研究的科學家今天表示，候選疫苗試驗的數據可能在今年底以前交給主管機關，但不會為了取得緊急授權使用而投機取巧。

牛津大學的疫苗在首次人體試驗中產生免疫反應，顯示牛津疫苗是全球對抗2019新型冠狀病毒疾病的領先候選疫苗之一。

牛津疫苗集團（Oxford Vaccine Group）主任波拉德（Andrew Pollard）在提到規模較大的後期試驗進展時，告訴英國廣播公司（BBC）電台：「倘若臨床試驗的病例快速累積，很有可能，我們今年可以將臨床試驗的數據呈交給主管機關。」

「然後會有一道程序，他們將對這些數據進行全面的評估。」

英國「金融時報」（Financial Times）23日披露，美國總統川普政府正考慮為英國藥廠阿斯特捷利康和牛津大學研發的疫苗提供緊急使用授權，以便11月3日總統大選前投入使用。