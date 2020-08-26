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中國公民走私「強效鴉片」芬太尼進美　財政部下令制裁

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▲芬太尼等鴉片類藥物，每年殺死數百數萬名美國人。（圖／達志影像／美聯社）

▲芬太尼等鴉片類藥物，每年奪走高至數萬名美國人。（圖／達志影像／美聯社）

文／中央社華盛頓25日綜合外電報導

美國財政部今天對中國國民張濤濤實施制裁，因為張濤濤走私強效類鴉片止痛劑芬太尼（fentanyl）至美國。

美國財政部在聲明中說，化學家暨化學製品供應商張濤濤運送非法合成鴉片類藥物至美國。

美國財政部也將張濤濤擔任董事的香港聯升科技集團有限公司（Allyrise Technology Group Co, Limited）列入黑名單，指控這家公司是張濤濤財務交易的幌子公司。

芬太尼是廉價鴉片類藥物，效力是海洛英的50倍，在美國鴉片類藥物危機扮演重大角色。美國2017年有超過2萬8000多起和使用鴉片類藥物有關的過量致死案例。

美國官員指稱中國是非法芬太尼主要來源。美國總統川普指控中國國家主席習近平沒有信守承諾，協助阻止芬太尼流入美國，不過北京當局駁斥這項指控。

美國財政部副部長穆奇尼奇（Justin Muzinich）表示：「美國依然致力保護易受傷害的美國人，鎖定非法販售這項致命藥物的個人。」

美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）在另一份聲明呼籲北京加快行動，「管制其化學製品工業，降低前驅物轉移至國際黑市」。

蓬佩奧表示：「美國將繼續尋求與中華人民共和國合作，處理這項供應鏈威脅。」

美國財政部今天的制裁行動凍結張濤濤和聯升科技集團有限公司在美國的資產，並禁止美國人與他們來往。

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