臉書被迫關「討論王室」社團　泰總理嗆：在泰國就遵守泰國法律

▲ 泰國法律有「不敬罪」規定，任何人批評王室都有可能面臨牢獄之災。（資料照／達志影像／美聯社）



文／中央社記者呂欣憓曼谷25日專電

臉書被迫關閉一個談論泰國王室的社團後，今天表示將訴諸法律途徑挑戰泰國政府的要求，不過泰國政府態度強硬，總理帕拉育表示，所作所為都符合法律規範。

曼谷郵報（Bangkok Post）報導，總理帕拉育（Prayut Chan-o-cha）今天在羅勇府回答媒體詢問時表示，在泰國的人就必須遵守泰國的法律，政府對這些惡意網頁採取的行動是基於法院命令，一切完全合乎泰國法律。

帕拉育並直指兩個泰國流亡人士帕文（Pavin Chachavalpongpun）以及宋薩（Somsak Jeamteerasakul）是這個臉書社團背後的主使者，批評他們傷害了國家卻不用負起責任，不管泰國發生了什麼事情，這些人都不受到影響。

泰國副總理兼外交部長董恩（Don Pramudwinai）表示，在國際法下的自由是另外一回事，但要看網站內容對泰國人和泰國社會有沒有好處，才能決定適不適合泰國，不然只會製造問題。他並指出，任何違背泰國法律的事情就是不對的。

數位經濟和社會部（Ministry of Digital Economy and Society）部長普提蓬（Buddhipongse Punnakanta）表示，他們之前曾根據法院命令給予臉書15天的期限移除某些觸法內容，這是他們第一次對臉書採取行動，一切都合法。

流亡日本的學者帕文4月在臉書創立了名為Royalist Marketplace的臉書社團討論泰國王室，有超過100萬個網友加入，但昨天晚上社團頁面出現了「依據數位經濟和社會部法律要求，在泰國登入這個社團權限已受到限制。」的訊息。

臉書今天發布聲明指出，臉書在泰國被迫關閉此社團，這樣的要求相當嚴重，且違反國際人權相關法律，民眾自由表達意見將會有寒蟬效應。臉書表示，他們致力於保護和捍衛所有網路使用者的權益，將訴諸法律途徑挑戰泰國政府的要求。

儘管royalist marketplace在泰國被封鎖，但帕文昨天傍晚隨後又成立了一個新的同名臉書社團，一天之內已經吸引了超過60萬人加入社團，多數是從原來的社團轉移過來的使用者。

泰國有嚴厲的冒犯君主罪（lese majeste），泰國刑法112條規定，任何人誹謗、侮辱或威脅國王、王后、王儲或攝政王，最高將被判處15年徒刑。

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