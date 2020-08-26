一天23小時「純粹監禁」　IS成員將移監最恐怖監獄…2囚犯怕爆

▲美國科羅拉多州ADX Florence監獄圍牆。（圖／達志影像）



記者王致凱／綜合報導

近日傳出兩名IS成員El Shafee Elsheikh和Alexanda Kotey被移送到全美國最恐怖的監獄「ADX佛羅倫斯監獄」，該監獄系統號稱有著最高安全級別，通常關押全美暴力、危險的罪犯，該監獄又稱為「洛磯山脈的惡魔島」。

根據《每日郵報》報導指出，El Shafee Elsheikh和Alexanda Kotey所移送的ADX佛羅倫斯監獄，位於科羅拉多州佛羅倫斯南部的，是世界上有著最高安全級別的監獄，有著洛磯山脈的惡魔島的稱號，惡魔島為美國聯邦監獄所在地，1963年停役後成為舊金山觀光景點，在此之前被譽為最難逃離的監獄。ADX佛羅倫斯監獄自1980年建成後，從來沒有囚犯逃獄成功。通常在這關押的，都是最暴力、最惡質、甚至是動搖國家安全的罪犯。該監獄也被稱之為「監獄中的監獄」、「關閉人類所有感官的高科技監獄」，當罪犯被移送到ADX佛羅倫斯監獄後，目的並不是透過監獄教育將其感化、改造，而是「純粹的監禁」，通常都是關押到生命終結為止。

在ADX佛羅倫斯監獄中，囚犯一天有23小時必須待在長2.1公尺、寬2.4公尺的房間中，無法與他人對話，讓犯人感到近乎崩潰。房間僅有一個長寬各1.2公尺的窗戶，而且窗戶還有個特殊的角度，既不能透過窗戶寬廣的看到外面景色，也不能分辨自己在監獄中的位置，僅能透過光線來判斷目前是黑夜，還是白天。而房間內僅有桌子、椅子、床，而且都是混凝土製成，少數的房間中可能有燈、收音機、電視，但這些都是要看囚犯表現而給予的。

這裡的用餐也不是集體用餐，而是由獄警派送到每個房間。監獄內充滿了感測器與攝影機，還有1400個可遠端遙控的鋼門、3.65公尺高的蛇籠圍牆，監獄外還有雷射光線、警犬等設備，這也讓想要從ADX佛羅倫斯監獄越獄，成為一個不可能的事情。

而ADX佛羅倫斯監獄的惡名，連曾公開讚揚911恐攻、多次建立恐怖份子訓練營，以激進聞名的極端主義教士阿布·哈姆扎（Abu Hamza）在此地關押兩年後，都傳出多次企圖砸門逃生，並且連忙請來律師幫他上訴，抨擊ADX佛羅倫斯監獄的待遇是「不人道的」、「有辱人格的」。而兩名被移送的ISIS成員，面對自己接下來的在ADX佛羅倫斯監獄的生活，表示「一點也不想在美國監獄度過，那感覺真的很不好」。

►青春露下殺5.9折，手刀囤

延伸閱讀

▸ 求婚被拒太丟臉！恐怖情人「狂捅23刀」…女友鮮血噴滿地慘死

▸ 紀錄性愛俱樂部 67歲老婦專挑小鮮肉、人妻1晚18次

▸ 白冰冰吃飯突流鼻血「白飯秒染紅」 狂止血反變七孔流血急送醫