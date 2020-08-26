五角大廈「準備好對抗中國」　美防長：各國都應慎防解放軍

▲中共解放軍。（圖／CFP）



記者王致凱／綜合報導

美中關係逐漸惡化，美國國防部長艾斯培（Mark Esper）24日投書媒體，警告各國應謹慎思考與解放軍的任何來往，又說美國已經準備好對抗中國。

艾斯培在《華爾街日報》（WSJ）發表題為《五角大廈準備好對抗中國》投書，強調解放軍與美軍的不同之處在於，前者是一支服從於中國共產黨的軍隊，因此任何追求自由開放與安全繁榮的國家，都必須審慎考慮與解放軍的來往、訓練和科技交流。

艾斯培將解放軍比做冷戰時期的蘇聯軍隊，稱解放軍的現代化是全球必須研究與準備的一項課題，如同美國及西方盟友針對蘇聯一般。解放軍已經明確表示，將於2035年完成軍隊全面現代化，並在2049年前擠身世界第一流部隊。

他表示，解放軍的行動刺激美國國防部做出全面應對，並且加快實施國防策略，其中最重要的是，美國必須擁有一個能在空中、地面、海洋、太空和網路上與對手競爭、威攝並取得勝利的力量。

艾斯培在文中強調，擴大並強化與盟友的合作關係也同樣至關重要，美軍將會持續加強與長期合作伙伴的關係，並且捍衛所有國家的合法權利。艾斯培說，美國主張建立自由開放的全球體系，「因此我敦促所有國家考慮減少與解放軍來往，已確保不會助長中共帶有惡意的野心。」

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