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投資黃金入手很簡單　新手搶賺「波段財」選這一種！

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▲▼黃金,金條。（圖／路透）

▲想投資黃金管道多元。（圖／路透）

記者陳心怡／台北報導

疫情的不確定性帶動黃金價格一度突破每盎司2000美元，創9年來新高。黃金投資已經成為眾多投資者的選擇，但是眾多的黃金投資產品當中，哪如何選擇呢？《ETtoday新聞雲》幫大家整理出五大投資黃金的方式。
 
1.實體黃金

實體黃金投資，指的是金條、金幣及黃金首飾，主要是以持有黃金實物作為投資。黃金本身有很強的保值作用，而目前金條是比較通用的交易單位，但單價也較高，一條1公斤的價格就上百萬。通常銀行只收金條、金幣等固定規格的黃金，銀樓則會收金飾類有造型的黃金，但價格比較差。

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優點：可以帶著走
缺點：交易成本高、需要保管成本

 
2.黃金存摺

所謂的黃金存摺，指的是投資人到銀行開戶，拿到存摺後就可以開始購買黃金，投資人視銀行當時揭示的黃金存摺牌告價格，決定是否買賣。不過需要注意的是，透過黃金存摺交易，跟匯率一樣有買入、賣出的價差，因此黃金存摺較不適合短進短出。

另外，黃金存摺可以換成黃金現貨，不過一旦換成現貨後，就不可以再轉為黃金存摺。黃金存摺和黃金現貨一樣，不會有利息，因此黃金存摺的獲利方式只有低買高賣，賺價差。

優點：可兌換實體黃金
缺點：不適合頻繁買賣，賺價差
 
3.黃金期貨

黃金也可以買賣期貨、選擇權。黃金期貨和一般的期貨一樣，也有交易單位、品質等級、期限、最後到期日等內容，比較適合想短線賺波段的投資人。

優點：交易成本低、多空都能操作
缺點：不適合長期持有、槓桿交易波動大 

4.黃金現貨

現貨黃金是國際性的投資產品，由各黃金交易商建立交易平臺，以槓桿比例的形式進行網上買賣交易。黃金現貨的概念如同股票，而目前有兩檔黃金現貨的標的，一檔是台灣銀行出的「臺銀金(AU9901)」，另一檔則是第一金銀行出的「一銀金(AU9902)」。

優點：價差比黃金存摺低、可兌換成實體黃金
缺點：成交量小、流動性差、匯率風險
 
5.黃金ETF（指數股票型基金）

黃金ETF主要是緊密追蹤黃金價格，並在證交所上市的基金。但由於黃金ETF是經理人操作，因此投資人需要付費。台灣目前有三檔黃金ETF，分別為00635U的元大S&P黃金、00708L的元大S&P黃金正2以及00674R元大S&P黃金反1，這三檔ETF雖然是利用黃金期貨使績效趨近於黃金現貨，並非真正持有黃金現貨，但優點是透過台股就能交易買賣。

不過，台灣投資的黃金ETF是連結掛牌於美國的期貨商品，因此雖然是在台灣交易，匯率風險仍不可避免。

優點：交易方式簡單
缺點：有匯率風險

綜合以上投資工具，投資黃金ETF對已有證券帳戶的人而言，會是最為方便的管道，不過一次要投入的金額相對較高，而黃金存摺就算是較容易能入手；不過每個人還是要依自己的風險承受能力以及投資時間挑選適合自己的標的。

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