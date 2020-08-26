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永康商圈業績狂掉65％！理事長籲「50萬紓困貸款順延一年」　無保貸款加碼至3百萬

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▲▼永康商圈街景,日韓觀光客,小吃,自由行,團客,老外,歇業店面,人潮,拍照留念,上海高記。（圖／記者湯興漢攝）

▲疫情爆發以前永康商圈為日韓觀光客最愛的景點之一。（資料照／記者湯興漢攝）

記者余弦妙／台北報導

新冠肺炎（COVID-19）疫情衝擊全台經濟，雖然政府陸續推出多項紓困方案，不過仍舊無法完全達到「搶救」效果，永康商圈理事長李慶隆即表示，疫情發生最嚴重的時候，永康商圈整體業績掉了65%，雖然目前有振興券，但仍無法完全恢復到以往的業績，因此希望政府能夠加強振興力道。

李慶隆指出，今年初疫情爆發之際，永康商圈業績瞬間掉了65%，雖然說7、8月份因為暑假的關係有逐步回溫，但跟去年相比，還是掉了35%業績， 雖然最近也有因為三倍券與暑假的關係，讓國內的觀光消費回溫，不過這大多是在中南部、離島或東部，北部地區的觀光客還是不多，所以幫助到的不多。

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因此，李慶隆表示，雖然政府有振興措施給企業申請，不過像是50萬小額紓困貸款（新型冠狀病毒受災中小企業貸款專案），在明年3月27日前，利息都不會超過1%，但疫情明年2、3月都還不知道能不能解決，希望可以把這個貸款優惠順延一年

另外，李慶隆說，目前很多商家都還沒恢復以往的業績，還需要政府紓困，希望政府能把200萬元的無擔保貸款（營運週款金）可以提升至300萬元，而在小額貸款50萬元的部分，則希望可以加碼到100萬元，幫助這些商家可以順利度過這次的疫情。

根據主計總處最新統計指出，今年受到國內外邊境管制影響，來台旅客人次幾近凍結，導致外國人在國內消費大幅降低，這也讓一直以來最受到外國觀光客喜愛的永康商圈，受到大幅影響。

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