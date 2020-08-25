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盛治仁：「君品遭遇疫情實實在在的衝擊!」 攜手淡水河輪搶攻國旅商機

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▲雲品國際董事長盛治仁。（圖／資料照）

▲雲品國際董事長盛治仁。（圖／資料照）

記者林淑慧／台北報導

新冠肺炎衝擊全球，國境尚未解封，衝擊國內都會型觀光飯店營運，雲品國際董事長盛治仁今(25)日表示，集團旗下君品酒店因客源組成多屬國際觀光客，今年上半年受到疫情實實在在的衝擊，但團隊積極洽談異業結盟，推出結合淡水河輪旅遊的專案搶市，目標轉型渡假型飯店以搶攻國旅商機。

雲品國際今天假證交所舉行線上法人說明會，由董事長盛治仁親自出席報告近期營運概況，而今年以來新冠肺炎疫情衝擊全球，國內為防疫採取邊境封鎖，觀光飯店產業因國際觀光客源流失，成為受創產業重災區，雲品國際旗下飯店如何突圍，也成為外界關注焦點。

請繼續往下閱讀...

雲品國際旗下擁有日月潭雲品與北市的君品兩大飯店主體，盛治仁指出，雲品客源本來就以國內家庭客為主，疫情期間渡過最低潮的四月，隨後受惠國旅大爆發，在假日的住房率達85％以上，七月整體住房率更達九成以上，較上月成長30％，目前住房業務問題不大，假設今年下半年整體大環境沒有大變化，雲品今年全年業績表現有機會追平去年水準。

▲雲朗、老爺、凱撒集團今年攜手發行CLR聯合通用券，提供集團內員工每人約一萬元做為員工旅遊基金。雲朗觀光集團國外事業處總經理張倚蘭，總經理盛治仁，老爺酒店集團沈方正，凱達大飯店副總裁皮金營宏國集團林柏翰出席。（圖／記者湯興漢攝）

▲雲朗、老爺、凱撒集團今年攜手發行CLR聯合通用券，提供集團內員工每人約一萬元做為員工旅遊基金。雲朗觀光集團國外事業處總經理張倚蘭(左二)、雲品國際董事長盛治仁(右一)，老爺酒店集團執行長沈方正(左一)，凱達大飯店副總裁皮金營。（圖／記者湯興漢攝）

不過，他也坦言，位於台北市區的君品酒店面臨國際客源銳減的棘手狀況，加上中南部的國人在選擇國旅目的地時，台北較不受青睞，對於位於北市的飯店來說相對比較辛苦；在未來這一、二年國際旅遊還未恢復前，君品酒店要轉型成為國旅渡假型飯店，這是一大挑戰，而團隊積極對外洽談異業合作，將推出具獨特性的利基型產品搶市。

展望第三季表現，雲品旗下宴會平台「君品 Collection」針對各合作業者的場地獨特性進行宴會主題規劃，並搭配在地特色食材，提供新人耳目一新的沉浸式宴會企劃，整體訂單能見度已至 2021 年，未來可期吸引更多特色場地業者加入平台，能夠有機會創造公司長期穩健的營運成長動能。

依據財報，今年受新冠肺炎疫情衝擊，影響整體住房、宴會等業務表現，雲品國際第二季合併營收為2.43億元、稅後每股虧損(EPS) -0.04元、累計今年上半年微幅獲利，稅後EPS爲0.07元。雲品國際七月單月營收1.5億元，較上月1.09億元成長37％，近期營運逐月回溫。

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