台積電砸100億買地！謝金河驚「十分不尋常」　布局縣市曝光

▲台積電連續4次大手筆獵地，讓謝金河認為十分不尋常。（圖／鏡週刊提供）



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為了配合未來擴廠所需，台積電8月以來3度在南科買土地廠房，但並未說明擴廠細節。對此，財信傳媒董事長謝金河認為「十分不尋常」，判斷台積電在加速布局三奈米、二奈米之際，似乎已把南科園區列為下個世代新製程的生產基地，而這個半導體產業聚落將撐起大台南經濟新動能。

台積電昨（24日）又斥資48.4億元，買入瀚宇彩晶閒置10年的土地，也讓彩晶帳上多了14.4億的獲利。其實，這已經是台積電近一季連續第4筆的獵地行動。

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謝金河在臉書回顧，5月台積電斥資6.6億買下家登位在新市的土地，家登帳上多了5.18億獲利；8月又買下南科廠旁的力特光電土地，斥資36.5億，也讓力特出現6.5億的獲利；接著又斥資8.6億買下已下市的益通土地。

謝金河說，台積電決策向來十分嚴謹，這3個月來連續4次大手筆買地，「十分不尋常。」從七奈米、五奈米產能幾乎全被鎖定的情況下，台積電似乎加緊腳步布局三奈米、二奈米製程，從此跡象來看，台積電似乎把南科園區列為下個世代新製程的生產基地。

謝金河樂觀其成表示，南科因為有台積電，使台南的發展有了重心，再加上ASML也進駐台南，這個半導體產業聚落將撐起大台南經濟新動能，很多台積電員工會在台南購屋，帶動永康、善化等二線城市的房地產，有助於政府大力推動大南方計劃，平衡南北產業的落差，是個好的開始！



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