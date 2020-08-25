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科技人才扎根10年！聯發科助偏鄉小學拿冠軍　蔡明介現身陪學童生態調查

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▲聯發科董事長蔡明介露出開心笑容。（圖／聯發科提供）

▲聯發科董事長蔡明介露出開心笑容。（圖／聯發科提供）

財經中心／台北報導

長期投入科學人才培育的聯發科技教育基金會，自2011年啟動「小學科普實作獎助計畫」，配合教育部的中小學科學展覽會活動，至今扎根工作屆滿10年，累積已協助超過1萬8000名師生邁入科學專題探究的殿堂。

聯發科今年協助彰化溪州鄉水尾國小一舉拿下全國科展國小組物理科冠軍，董事長蔡明介日前也造訪獎助學校之一的基隆八斗國小，更和師生一起「下海」，親自前往第一線了解科普獎助計畫的推動情形，並分享師生研究潮間帶鵝頸藤壺的成果。

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蔡明介表示，科學教育在過去數十年來為台灣的競爭力奠定深厚的基礎，也是未來台灣面向世界的重要能力，聯發科技科普實作計畫從國小扎根，透過企業資源的帶動，將科普的能量與創客的精神帶進小學，特別是針對資源較缺乏的偏遠學校，期望促進資源的流動，縮短城鄉差距，相信給孩子機會，改變就會發生。

八斗國小臨近海岸線，因此近年皆以潮間帶生態作為研究主題，對於蔡明介的到訪，師生相當興奮，除了生動講解近期研究的發現，更帶領董事長前往瑞芳蝙蝠洞公園，「下海」尋找藤壺的蹤跡。蔡明介特別換上雨鞋，和小學生們走入潮間帶，並聆聽他們興奮地說明陽燧足與藤壺、海膽的生態。

蔡明介展現好奇探究的精神不斷提問，小學生們儼然化身生態小老師，圍著他比手畫腳說明。和師生一起親身體驗後，蔡明介特別感佩全國科展活動的指導老師們，對於他們能在辛苦教學之外，願意撥出寶貴的時間，陪伴學生、動手實作，長期投入科普教育表示敬意。

參與科展活動能充分體現學習與創新的精神，在全國科展舉辦期滿60周年的此刻，蔡董事長再一次呼籲科技人才紮根的重要性，也願意長期支持偏鄉的科普活動。

▲學生圍著聯發科董事長蔡明介當起生態小老師。（圖／聯發科提供）

▲學生圍著聯發科董事長蔡明介當起生態小老師。（圖／聯發科提供）

此外，另一家從2011年即參與聯發科技計畫的彰化溪州鄉水尾國小，今年一舉拿下全國科展國小組物理科第一名。全校不到40名學生的水尾國小，10年來運用聯發科技教育基金會提供的獎助資源建立了學校實驗器材庫，並且逐年累積科學專題的研究功力。

今年以魚鰭擺動的水渦流研究入圍全國科展，評審團對於他們高度自發、熱情投入的研究精神給予高度評價，最終打敗資源豐厚的都會型學校，勇奪全國冠軍。

聯發科技「小學科普實作獎助計畫」每年獎助40個研究專題，分5個階段支持全國學校師生投入科學專題研究之路，從計畫初選入圍到前進縣市科展以及邁向全國科展，提供獎助金、科普贈書、教師研習營等不同程度的獎助方案，協助各校專題有足夠的資源投入實驗與後續研究。

科普教育對於偏鄉以及資源缺乏的學校，仍是一個高遠的目標，因此計畫特別保留了40%的初選名額給偏遠、特偏、原民與弱勢學校，協助這些學校克服資源上的障礙，跨越科普學習的第一個門檻。

聯發科技同時也贊助全國科展設立Everyday Genius企業特別獎，鼓勵國、高中的科展專題發揮解決問題的精神，尋找具有生活應用價值的題目，為社會創造無限可能。

 

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