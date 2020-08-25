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驚爆16人群聚感染！《蒙面歌手》團隊全員隔離…評審團自爆檢測結果

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▲▼澳洲版《蒙面歌手》7工作人員染疫，節目已停錄。（圖／翻攝自臉書／The Masked Singer Australia）

▲澳洲版《蒙面歌手》群聚感染增至16例，節目緊急停錄。（圖／翻攝自臉書／The Masked Singer Australia）

記者王致凱／綜合報導

澳洲新冠肺炎疫情不斷升溫，近期在墨爾本錄製的澳洲版《蒙面歌手》綜藝節目驚傳爆發群聚感染，累積確診人數已經增加至16人。目前該節目已經暫停拍攝，製作組所有成員都將接受為期14天的自我隔離。

根據澳洲News.com網站報導，日前該節目已有7名舞者被確診為新冠病毒感染陽性，迫使節目於22日起停拍。節目所屬的十號電視網（Network 10）發言人25日表示，目前節目製作組確診人數已經增加至16人，依照政府衛生部門建議，節目製作組所有成員都將遵守14天隔離。

報導指出，包括《蒙面歌手》主持人古斯伯格（Osher Gunsberg）、擔任評審的歌手丹妮•米洛（Dannii Minogue），廣播節目主持人傑姬•奧（Jackie O）和喜劇演員戴夫•休斯（Dave Hughes）、烏茲拉•卡爾森（Urzila Carlson）等人也均被隔離，所幸24日證實主持人與評審團等人均未被感染。

戴夫•休斯24日晚間在時事脫口秀節目The Project上證實，包括評審團和主持人古斯伯格的檢測結果均為陰性；傑姬•奧也在自己的晨間廣播節目中公布自己並未確診。

澳洲新冠肺炎疫情自今年5、6月爆發第二波疫情以來，病毒傳染情況仍十分嚴峻。當地衛生部門近期公布第二波感染源頭，竟是有海外回國的4口之家於墨爾本某四星級酒店隔離期間，2名孩子在房間牆上「塗抹糞便」，且隔離期間仍被允許外出散步，成為嚴重防疫破口。

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關鍵字：

蒙面歌手

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