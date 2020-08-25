群創首推Mini LED可捲曲顯示器　力拼明年初量產

▲群創光電執行副總丁景隆。（圖／群創提供）

記者姚惠茹／台北報導

面板廠群創（3481）今（25）日舉辦年度新品發表會，首度推出55 吋主動式AM mini LED可捲曲顯示器，力拚明年初量產，並以「轉型再造‧價值躍進」為理念，化危機為商機，為後疫情時代提供全方位解決方案，並完整布局新世代顯示器應用，鎖定推升高附加價值產品。



群創表示，台灣顯示器產業聯合總會(TDUA)今年7月宣布「顯示器元件產品技術獎」 (Gold Panel Awards 2020)，其中群創奪得三項大獎肯定，包括兩項「卓越技術獎」及一項「傑出產品獎」，展現群創全球領先的技術地位。



群創指出，內嵌式全屏指紋辨識手機，以獨家技術將整合感光元件內嵌至LCD基板，達到多點全屏指紋辨識功能，而解鎖設定可從單指、多指甚至到多人同步全屏指紋解鎖，突破市售皆以OLED面板為屏下單一指紋辨識為主，同時優化電路設計與製程，大幅降低模組成本，帶來輕薄智慧手機。

群創分享，6.4吋隱形相機全屏手機獲得卓越技術獎的肯定，而因應全屏化時代來臨，群創以領先創新技術，實現LCD屏下相機及屏下臉部辨識應用，將相機孔隱藏於顯示器後方，使得相機孔及瀏海螢幕完全消失於手機屏幕上，達到螢幕全屏超高占比，使消費者獲得極佳視覺享受。

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▲群創推出6.4吋隱形相機全屏手機技術。（圖／群創提供）

群創說明，多重觸覺回饋感應器榮獲「傑出產品獎-面板模組類」，以獨家整合2D多頻段振動觸覺回饋與3D立體微結構觸覺技術，打破傳統按鈕介面使用，讓使用者可感受多重回饋，如壓、振、移動等等，豐富使用者的介面體驗，成為智慧家居、智慧車用等高階顯示應用市場的首選。



群創強調，持續深耕主動式矩陣AM miniLED，取得技術大躍進，領先所有業者首度展示55吋 AM miniLED可捲曲(Rollable)公眾顯示器，搭載軟性基板，具高曲率、高亮度、高對比、高色飽與高清晰動態畫質，因其可彎曲或捲曲、超輕薄、易安裝、易攜帶等優勢，將可廣泛應用於各種場域。

大尺寸顯示器領域，群創表示，至今僅有LG曾經以OLED技術展示過Rollable的概念，但尚未能成功商品化，推測其可靠性及成本可能面臨巨大挑戰，並堅信AM miniLED作為PID公眾顯示器的先天優勢，除了在已開發完成的硬屏拼接上致力於商品化，也正是開啟次世代大尺寸顯示技術的序幕。



群創分享，今年在TFT-LCD技術發展上取得重大的突破，特別推出14吋FHD PolarBlack極光純黑筆電，以獨家新創的PolarBlack極光純黑LCD高端技術領先業界，具有超廣色域(BT2020 80%)、高亮度(400 nits)與超高對比(3000:1)的效能，展出超越高階OLED筆電的畫質表現。