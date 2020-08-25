　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
財經 財經最新 房產雲 頂尖企業 媒體產業 股匯行情 | 產經研究 | 求職達人 | 電商 | 房產新聞 | 保險

群創高階電視、電競監視器新品齊放　聚焦智慧育樂、智慧醫療場域應用

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲左起為群創執行副總丁景隆、董事長洪進揚、總經理楊柱祥。（圖／群創提供）

▲左起為群創執行副總丁景隆、董事長洪進揚、總經理楊柱祥。（圖／群創提供）

記者姚惠茹／台北報導

面板廠群創（3481）今（25）日舉辦年度新品發表會，以「未來 ‧ 進行式」為主軸，貫穿智慧育樂(Play Smart)及智慧醫療(Smart Health)場域經濟，為客戶提供全方位面板產品解決方案，鎖定後疫新時代經濟浪潮。
 
群創表示，人工智慧、物聯網與5G技術蓬勃發展，驅動消費性電子產品爆炸性成長，群創以「技術淬煉 . 產品升級」為理念，打造豐富多元的智慧顯示科技應用，今年推出高階電視、電競監視器等相關產品。

群創指出，50吋Outdoor TV & Soundbar 戶外電視，主打超高防水、防塵、螢幕亮度最高達2000 nits，完美結合防水揚聲器，且具備IP56高規國際防護等級，超越一般市售電視防護等級，提供後疫新樂活的民眾，在戶外觀賞電視時，亦可享受震撼悅目的頂級影音享受。

請繼續往下閱讀...

▲左起為群創執行副總丁景隆、董事長洪進揚、總經理楊柱祥。（圖／群創提供）

▲左起為群創執行副總丁景隆、董事長洪進揚、總經理楊柱祥。（圖／群創提供）

群創分享，60吋Innovative Smart TV，打破傳統電視標準16:9比例，打造超寬螢幕21：9，可同時支援屏幕分割功能，結合APP，迎合商務及娛樂需由，拓展多元智慧電視市場，並將規劃多寬比例尺寸電視，包括從24:9、27:9到32:9超寬比一眼望不盡，以滿足不同客戶及市場需求。

群創說明，31.5吋4K mini LED+ (miniLED Plus) HDR電競監視器，以超過2000顆miniLED設計，搭載群創獨家畫素等級背光調控技術，呈現最純黑的細致光芒，並支援VESA Display HDR 1000規格、亮度峰值高達1000 nits、 DCI-P3高階色彩呈豐富表現與4K最高刷頻率。

智慧醫療方面，群創表示， 這次推出30吋6 Mega Color面板，具備高解析度、高色域、高對比，並滿足多功能診斷應用，可協助醫生做出精準病灶判斷及分析，充分展現群創於醫療面板深耕多年的純熟技術與卓越研發能力。

群創指出，6.4吋抗菌抗病毒手機，透過全球獨家研發技術，將觸控螢幕搭載物理性抗菌薄膜，不會造成細菌抗藥性，持久有效，優於市面多以化學性抗菌薄膜為主，經SGS檢驗證實，既可達到高於99%抗菌、抗病毒功能，並獲得日本抗菌協會SIAA認證符合無毒、具生物相容性，未來可應用在不同顯示器，像是醫療面板、大眾運輸顯示器等。

►過期票券別浪費！點這邊 幫你搶救變身　

ET快訊
鐵肺女歌手進代銷公司工作！認了當上班族：2020是艱辛的
斷母頭無罪內幕！「吵架做愛就會和好」...他傷女友可無罪
吳宗憲「小女兒正臉照」首曝光！　顏值驚艷網
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 財經最新 全站最新

科技人才扎根10年！聯發科助偏鄉小學拿冠軍　蔡明介現身陪學童生態調查

台積電積極擴產「再發156億元公司債」！建構南科晶圓18廠產能配置

群創首推Mini LED可捲曲顯示器　力拼明年初量產

聚會、血拚「荷包仍滿」！專家曝「不吃土理財術」　2張圖弄懂人生與投資

群創高階電視、電競監視器新品齊放　聚焦智慧育樂、智慧醫療場域應用

券商符合4條件可搶逾億元高資產客戶　最快9月上旬申請

萬年獨董掰掰！金管會啟動公司治理3.0　上市櫃公司半數獨董任期禁逾9年

扶植台灣私募股權與併購　龔明鑫：國發會願當主管機關

影／看好卻狂賣！外資「神操作or肉腳」1招秒分辨　從籌碼面跟對主力

疫情將牽動金融科技商機　台灣受惠政策開放可望大幅成長

野生陳芳語信義區飆唱《愛你》！　和粉絲親切合照…太羨慕了＞＜

14年前常聽到「有人想下毒害我」　他爆思覺失調心酸因病喪失學業

女騎士半路「踹狗下車」狠心丟包 骨瘦汪發抖回頭...她氣炸：別跑

男與店員不慎碰撞！妻咆哮飆髒話　擼衣袖+拿安全帽發威：只顧滑手機

5566高雄開唱！少不了神曲《我難過》　《無所謂》《風雲變色》每首都經典

《以家人之名》尖尖.凌霄.子秋和好惹 宋威龍「妳就是我的心藥」靠她治焦慮症

周華健：我為冠佑唱過《花心》了ＸＤ　虧五月天「你們加在一起就不是少年」

阿伯騎車秀「翹孤輪」全程彈跳　堅持腳不落地！網：根本老屁孩

珊瑚嚴重白化...潮間帶布滿海膽 遊客小琉球戲水如與毒刺共舞！

來朋友家K歌才唱兩句「喔」一聲　他怒：坐爆好幾張以後請自備椅子

科技人才扎根10年！聯發科助偏鄉小學拿冠軍　蔡明介現身陪學童生態調查

台積電積極擴產「再發156億元公司債」！建構南科晶圓18廠產能配置

群創首推Mini LED可捲曲顯示器　力拼明年初量產

聚會、血拚「荷包仍滿」！專家曝「不吃土理財術」　2張圖弄懂人生與投資

群創高階電視、電競監視器新品齊放　聚焦智慧育樂、智慧醫療場域應用

券商符合4條件可搶逾億元高資產客戶　最快9月上旬申請

萬年獨董掰掰！金管會啟動公司治理3.0　上市櫃公司半數獨董任期禁逾9年

扶植台灣私募股權與併購　龔明鑫：國發會願當主管機關

影／看好卻狂賣！外資「神操作or肉腳」1招秒分辨　從籌碼面跟對主力

疫情將牽動金融科技商機　台灣受惠政策開放可望大幅成長

張勛傑急向小嫻、金剛道歉！　受訪脫口「人和畜生」：對不起玩笑開過頭

劉信宏致命一擊　台中成棒延長賽勝亞大棒

兒裸闖IKEA賠18萬　李興文感謝法官判決：孩子得到教訓

曾和高爾宣傳緋聞　芮德自砸百萬元單飛發片...揭兩人關係現況

看好桃園青埔商圈熱潮　大江推出電影票變鈔票搶買氣

馳騁上路，瀟灑紮營　給荒野客的風格露營學

阿爆首獻「人生第一次」　宣布三條件：可以免費入場看表演！

馬念先、四分衛墾丁合體飆嗓　預告演出一半「丟吉他跳海」！

赤裸挑釁！陸國防部：美U-2高空偵察機擅闖「實彈演習」禁飛區...極易造成意外

中職／廖乙忠好投+李振昌飆3K關門！威拉諾完投敗　兄弟4比1桃猿

蹲下大露性感蕾絲紅丁字褲　路人驚呆掩面：我看了什麼...

財經熱門新聞

月薪3萬照存100萬！小資7招「無痛理財術」　每年多賺4個月薪水

新冠病毒快篩技術大突破！檢測結果3分鐘出爐

台積電4度獵地南科　謝金河：不尋常

熊貓買一送一！胖老爹炸雞腿一隻28元

蝦皮「陸資持股」比例曝光　投審會回應了

夫妻38歲「存款沒有一桶金」釣出15年資深股民

台股爆量警訊響了　達人艾蜜莉：持股已大降至2成

換匯教戰！銀行傳授4招鎖住最佳匯率

工總籲紓困3.0加速通過！今發表「2020白皮書」　警告有失業倒閉潮

大三生3個月賺20萬！用4萬本金「操作台股」

房價狂飆到底誰在買？網點名3種人

台積電證實2奈米製程落腳新竹

23歲女客服年薪96萬！年終領9.5月

華航單日載客量只有去年3%至4%　客運到明年第二季都不樂觀

更多熱門

相關新聞

中華電、交通/陽明大學打造5G AIoT智慧醫療服務

中華電、交通/陽明大學打造5G AIoT智慧醫療服務

電信業者5G服務開台後，便開始積極發展5G應用服務；中華電信、交通大學、陽明大學今（25）日簽署產學技術合作意向書，共同發展5G AIoT智慧醫療服務，並將進一步合作建置以病人為主、全程醫療照護的未來智慧醫院。

面板市況回溫！友達恢復調薪計畫　群創加碼留才激勵獎金

面板市況回溫！友達恢復調薪計畫　群創加碼留才激勵獎金

亞洲‧矽谷產值達1.31兆　國發會：今年拚全球市佔率4.39％

亞洲‧矽谷產值達1.31兆　國發會：今年拚全球市佔率4.39％

群創第2季虧損收斂　上半年每股虧損1.04元

群創第2季虧損收斂　上半年每股虧損1.04元

群創打造職場平權　推動友善生育附設「活水幼兒園」

群創打造職場平權　推動友善生育附設「活水幼兒園」

關鍵字：

群創高階電視電競監視器智慧育樂智慧醫療

讀者迴響

發燒話題

三倍券 停班停課 李登輝 羅霈穎 金正恩 唐鳳 颱風即時 王令麟 新冠肺炎 捷運環狀線 口罩 WHO 三浦春馬 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

《2分之一強》馬丁七夕離婚8年妻！「10個月前結束夫妻關係」

租車去羅東！臨停5分鐘「一回頭汽車消失」

澎湖吃海鮮！3妹子「4菜噴8320元」

女學生騎進台南地下道：差點被抓交替！　媽祖出手了

鼠寶半夜操刀！絕美新瀏海驚呆網

同事女友太正！新北男業績要脅…她在男友旁含淚

35元豆花買3碗！人妻神算數…老闆聽呆了

快訊／台中警突遭「持刀揮砍」！送醫搶救中　

情侶看電影坐陀地位「激情大戰」！運動過程全錄下

孫安佐恐下獄…孫鵬痛心發聲：早有心理準備！「自責對話曝」

馬丁妻3年前就曝：吵架到嗆離婚！

蕾菈被控「買IG粉絲」凌晨親揭真相

劉在錫也認證的美…Jessi整形前照片曝光

月薪3萬照存100萬！小資7招「無痛理財術」　每年多賺4個月薪水

300賓士條款？她喊加滿　店員嚇抖「新SOP曝光」

更多

最夯影音

更多
野生陳芳語信義區飆唱《愛你》！　和粉絲親切合照…太羨慕了＞＜

野生陳芳語信義區飆唱《愛你》！　和粉絲親切合照…太羨慕了＞＜
14年前常聽到「有人想下毒害我」　他爆思覺失調心酸因病喪失學業

14年前常聽到「有人想下毒害我」　他爆思覺失調心酸因病喪失學業

女騎士半路「踹狗下車」狠心丟包 骨瘦汪發抖回頭...她氣炸：別跑

女騎士半路「踹狗下車」狠心丟包 骨瘦汪發抖回頭...她氣炸：別跑

男與店員不慎碰撞！妻咆哮飆髒話　擼衣袖+拿安全帽發威：只顧滑手機

男與店員不慎碰撞！妻咆哮飆髒話　擼衣袖+拿安全帽發威：只顧滑手機

5566高雄開唱！少不了神曲《我難過》　《無所謂》《風雲變色》每首都經典

5566高雄開唱！少不了神曲《我難過》　《無所謂》《風雲變色》每首都經典

熱門快報

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

東森好朋友生活節

東森好朋友生活節

最豪華的歌手陣容，最可愛的萌寵市集，還有最受歡迎的手作市集，9/19美堤不見不散！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

商城改版清倉 週週抽大獎

商城改版清倉 週週抽大獎

寵物雲網路商城改版清倉 輸入折扣碼不限金額現折100元 滿2000折200元

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面