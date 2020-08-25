群創高階電視、電競監視器新品齊放　聚焦智慧育樂、智慧醫療場域應用

▲左起為群創執行副總丁景隆、董事長洪進揚、總經理楊柱祥。（圖／群創提供）

記者姚惠茹／台北報導

面板廠群創（3481）今（25）日舉辦年度新品發表會，以「未來 ‧ 進行式」為主軸，貫穿智慧育樂(Play Smart)及智慧醫療(Smart Health)場域經濟，為客戶提供全方位面板產品解決方案，鎖定後疫新時代經濟浪潮。



群創表示，人工智慧、物聯網與5G技術蓬勃發展，驅動消費性電子產品爆炸性成長，群創以「技術淬煉 . 產品升級」為理念，打造豐富多元的智慧顯示科技應用，今年推出高階電視、電競監視器等相關產品。

群創指出，50吋Outdoor TV & Soundbar 戶外電視，主打超高防水、防塵、螢幕亮度最高達2000 nits，完美結合防水揚聲器，且具備IP56高規國際防護等級，超越一般市售電視防護等級，提供後疫新樂活的民眾，在戶外觀賞電視時，亦可享受震撼悅目的頂級影音享受。

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▲左起為群創執行副總丁景隆、董事長洪進揚、總經理楊柱祥。（圖／群創提供）

群創分享，60吋Innovative Smart TV，打破傳統電視標準16:9比例，打造超寬螢幕21：9，可同時支援屏幕分割功能，結合APP，迎合商務及娛樂需由，拓展多元智慧電視市場，並將規劃多寬比例尺寸電視，包括從24:9、27:9到32:9超寬比一眼望不盡，以滿足不同客戶及市場需求。

群創說明，31.5吋4K mini LED+ (miniLED Plus) HDR電競監視器，以超過2000顆miniLED設計，搭載群創獨家畫素等級背光調控技術，呈現最純黑的細致光芒，並支援VESA Display HDR 1000規格、亮度峰值高達1000 nits、 DCI-P3高階色彩呈豐富表現與4K最高刷頻率。

智慧醫療方面，群創表示， 這次推出30吋6 Mega Color面板，具備高解析度、高色域、高對比，並滿足多功能診斷應用，可協助醫生做出精準病灶判斷及分析，充分展現群創於醫療面板深耕多年的純熟技術與卓越研發能力。

群創指出，6.4吋抗菌抗病毒手機，透過全球獨家研發技術，將觸控螢幕搭載物理性抗菌薄膜，不會造成細菌抗藥性，持久有效，優於市面多以化學性抗菌薄膜為主，經SGS檢驗證實，既可達到高於99%抗菌、抗病毒功能，並獲得日本抗菌協會SIAA認證符合無毒、具生物相容性，未來可應用在不同顯示器，像是醫療面板、大眾運輸顯示器等。